Bir kişi aranıyor

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve alma” suçlarından tutuklanan C.T., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeişdal olguları aktardı.

Polis, 31 Ekim 2025 tarihinde Lefkoşa adresinde kalan zanlının tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlının aynı gün ikametgahının giriş kısmında tespit edilerek kontrol edilmek için alıkonulduğunu açıkladı. Polis, yapılan aramada zanlının sol avuç içinde yaklaşık 600 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, yine aynı gün zanlının ikametgahında 20.45-21.15 saatleri arasında yapılan aramada yatak odasında yaklaşık 400 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yine ayı kutu içerisinde yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, cam kavanoz içerisinde 2 ayrı beyaz renk naylon parçası içerisinde satışa hazır vaziyette toplam yaklaşık 12 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru Ali Yeişdal yapılan soruşturmalarda ve zanlıdan temin edilen gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeyi 28 Ekim 2025 tarihinde Whatsapp üzerinden irtibat kurduğu ismini bilmediği bir şahsın yönlendirmesi ile kendisine gönderdiğini, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki bir konumdan 600 Euro karşılığında 14 gram olarak aldığını, yine aynı konumdan eşantiyon olarak aldığı 1 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde aldığını, her iki maddenin de içinden bir kısmını içerek tükettiğini açıkladı.

Polis, zanlının suçlarını itiraf içerikli gönüllü bir ifade verdiğini belirtti.

Polis memuru Ali Yeşildal, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, sonuçlar beklendiğini, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan şahıs olduğunu belirterek, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.