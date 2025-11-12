İkinci kez sallandık

Kıbrıs adası bir kez daha sallandı. Sabah saatlerinde meydana gelen Baf merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sarsıntı saat 16.23 sıralarında denizin yaklaşık 19 kilometre derinliğinde meydana geldi ve Kıbrıs'ın birçok yerleşim biriminde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), söz konusu depremin Akdeniz açıklarında meydana geldiğini ve şiddetinin de 5,4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Meteoroloji Dairesi depremin artçılarının devam ettiğini açıkladı.