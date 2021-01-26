“Bir an evvel programlı ve sistemli aşılamaya odaklanmalıyız”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, salgının son günlerde yaygınlaşmasının paniğe neden olduğunu belirterek, “Hükümetin bu süreç içerisinde en önemli önceliği aşıyı ülkemize getirmek olmalıdır” dedi.

Avunduk yaptığı yazılı açıklamada, her gün açılıp- kapanma senaryolarıyla uğraşmaktan çok, sistemli ve programlı bir aşılanmaya odaklanmak gerektiğini ifade etti.

Zorlu süreçte ekonomi ve kamu sağlığının korunması için eldeki en etkili ve yegane yöntemin aşılanma olduğunu vurgulayan Avunduk, kapanma, kısıtlama gibi yöntemlerin salgına karşı geçici tedbirler olduğunu ve salgının yayılmasının önüne geçmede pek de etkili, yada gerçek anlamda sonuç alıcı olmadığını ifade etti.

“İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde aşılanmalarda nüfusun %20’sine erişildiği dikkate alındığında, bizde çok daha az nüfusa sahip olma avantajımızı kullanarak, bir an önce nüfusumuzun büyük bir oranını aşılamak için yoğun bir şekilde çalışmalıyız” diyen Avunduk, KKTC olarak aşıya erişim konusunda çok acil bir şekilde çalışmak gerektiğini belirtti.

Hükümetin Mart ayı sonuna kadar aşılanma hedefinde sistemli ve ciddi çalışmayla, aşı tedarikinin sürekliliğinin büyük önem taşıdığını belirten Avunduk, “Bizler tüm odağımızı ülkemiz insanları için 400 bin aşıyı ivedilikle sağlamaya yöneltmeliyiz. Bu durumda aşılanma bittikten bir buçuk ay sonra Covid 19 ile ilgili hiçbir sorunumuz kalmayacaktır. Gerekli girişimlerin ülkesel bazda, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonluğunda, hükümeti ve muhalefeti, tüm paydaşlar ile top yekun seferberlik halinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.