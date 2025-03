Bellapais Manastırı’nda 8 Mart’a özel gece

Murat Obenler

Dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Bellapais Manastırı’nda Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali organizasyonu ile “Dünya Kadınlar Günü Konseri” gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen konserde Maria Semochkina (soprano), Oksana Donika (mezzosoprano), Katerina Stern (keman), Sabina Vodopianova (keman), Susanna Orchan (çello), Nadezhda Kameneva (piyano), Irina Akkok (piyano) ve Lena Stern (piyano) sahne aldı.

Zengin Repertuvar ile Unutulmaz Gece

8 Mart 2025 Cumartesi günü saat 19.30’da başlayan konserde sanatçılar, ikili, üçlü veya dörtlü gruplar halinde sahne alarak P. I. Tchaikovsky’den “Sunrise”, D. Schostakovich’ten “Waltz No. 2”, A. Rubinstein’dan “Night”, B. Borisov’dan “Stars in the Sky”, A. Borodin’den “Fly Away on the Wings of the Wind”, C. Gounod’dan “Je veux vivre”, C. Gardel’den “Por una Cabeza”, G. Bizet’den “Habanera”, R. Galliano’dan “Tango pour Claude”, G. M. Rodriguez’den “La Cumparsita”, G. Gershwin’den “Summertime”, G. Rossini’den “Duetto Buffo di Due Gatti (Cat Duet)”, L. Einaudi’den “Experience”, S. Iradier’den “Paloma”, J. Gade’den “Tango Jealousy” ve F. Herman’dan “Dark Eyes” adlı eserleri seslendirdi.

Türkçe sürprizle gecenin finali

Klasik müziğin önemli bestecileri ile popüler müziğin özgün eserlerini harmanlayan program, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sanatçılar gecede özel bir sürpriz yaparak “Dark Eyes” adlı şarkıyı Türkçe sözlerle de seslendirdi.