Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, yarın LAGSL yardım konseriyle başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 21’incisini düzenlediği Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, yarın akşam Bellapais Manastırı'nda başlıyor.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç'ın katkılarıyla gerçekleştirilecek festival, yarın saat 20.00'de Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (LAGSL) yardım konseriyle açılış yapacak.

Girişin 500 TL olacağı konserin tüm geliri, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne bağışlanacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman himayelerinde ve Kuzey Kıbrıs Turkcell'in katkılarıyla gerçekleştirilecek LAGSL yardım konserinde, Eser Öktem (piyano), Fikri Toros (piyano), Demet Alkan (piyano), Burcu Karagöz (çello) ve Konuk Sanatçı Püren Eda Gözer (çello) sahne alacak.

Konserde; Bach, Marcello, Scarlatti, Albinoni, Liszt, Schubert, Brahms, Chopin, Saint-Saëns, Tchaikovsky, Rachmaninov, Satie, Shatrov, Ginastera, Piazzolla ve Brittel'in yapıtları seslendirilecek.

Biletler, Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden veya online olarak Gişekibris.com üzerinden sağlanabilinecek.

Festival, 13 Nisan Pazartesi akşamı Bosna Hersek'ten gitar virtüözü Sanel Redzic'in sunacağı gitar resitali ile devam edecek.