“Başbakan’ın açıklaması, sistemin tıkandığı ve hükümetin geri adım attığının ilanıdır”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığı ve Meclis gündemine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi, hükümet ortakları arasındaki krize dikkat çekti.

Akansoy, Başbakan Üstel’in açıklamalarının devlet ciddiyetinden uzak olduğunu belirterek, yaşanan sürecin hükümetin geri adım attığının ve sistemin tıkandığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Yasa tasarılarının Meclis Komitesi’ne çekilmesi yönünde daha önce defalarca çağrı yaptıklarını hatırlatan Akansoy, “Saatlerce konuştuk, öneriler sunduk. Şimdi ‘gündem ertelendi’ diyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin halkın tepkisi ve emekçilerin direnci karşısında geri adım attığını kaydeden Akansoy, farklı gerekçelerle kamuoyuna sunulmaya çalışıldığını ifade etti.

Açıklamaların tutarsızlık içerdiğini öne süren Akansoy, mevcut yönetimin ülkeyi yönetemez hale geldiğini vurgulayarak, toplumun daha adil ve güven veren bir yönetime ihtiyaç duyduğunu söyledi.

“Sandık hemen kurulmalıdır” çağrısında bulunan Akansoy, değişim vurgusu yaparak daha adil ve halktan yana bir yönetim için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.