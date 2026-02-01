“Başlatılan mücadeleyi selamlıyoruz”
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 'siyah bayrak protestolarına' destek verdi, binasına siyah bayrak astı.
KTAMS'tan yapılan açıklamada, "KTAMS olarak, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin UBP-DP-YDP Hükümeti'ni protesto etmek için başlattığı mücadeleyi selamlıyor ve destekliyoruz" denildi.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin başlattığı protestolara YENİDÜZEN dahil, birçok siyasi parti, sendika ve örgüt destek verdi.
