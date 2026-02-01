Elektrikte maktu ücretlere yüzde 18.39 zam
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugünden itibaren elektrik enerjisi satış tarifelerinde uygulanmakta olan maktu ücretlerde düzenlemeye gittiğini açıkladı.
Kurumdan yapılan açıklamada, sadece maktu ücretlerin, asgari ücret artış oranı olan yüzde 18.39’a kadar artırıldığı belirtildi.
