“Baskıcı zihniyet meşruiyetini yitirmiştir”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) bugün gerçekleştirdiği greve destek mesajı yayımladı. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, demokratik hakların kısıtlanmasına karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Maviş açıklamasında, “Öğretmenlerin sendikal mücadelesine yönelik baskılara karşı dayanışma göstermek her zamankinden daha önemlidir.” dedi. Eğitim Bakanlığı’nın sorunları diyalog yerine yasak, erteleme ve disiplin soruşturması yoluyla çözmeye çalıştığını belirten Maviş, “Bakanlık, ‘nasıl ceza veririm, öğretmeni nasıl baskı altına alırım’ anlayışıyla hareket ediyor.” ifadelerini kullandı.

Daha önce 22 öğretmene uydurma gerekçelerle dava açıldığını hatırlatan Maviş, “Sorunlar diyalogla, saygıyla, tevazuyla, rehberlikle ve ortak akılla çözülür; yasaklarla ve cezalarla değil.” dedi.

Öğretmenler Yasası’nın disiplin hükümlerinin rehberlik amacıyla var olduğunu vurgulayan Maviş, Bakanlığın bunu siyasi bir baskı aracına dönüştürme çabasını eğitim yönetiminin başarısızlığının göstergesi olarak nitelendirdi.

KTOEÖS’ün grev yasağına karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu anımsatan Maviş, sendikanın hukuku yapıcı bir araç olarak kullanmasının önemine dikkat çekti. Buna karşın Eğitim Bakanlığı’nın aynı süreçte öğretmenlere disiplin soruşturması başlatmasının demokrasi açısından ciddi bir handikap oluşturduğunu ifade etti.

Eğitim Bakanı’nın, konteynerlerde eğitim gören öğrencilerden kalabalık sınıflara, bütçe yetersizliğinden okullardaki şiddet kültürüne kadar birçok temel soruna çözüm aramak yerine öğretmenleri hedef aldığını söyleyen Maviş, “Beslenme ve barınma sorunu yaşayan çocuklara, malzeme ve teknoloji yetersizliklerine, özel eğitim ve rehberlik eksikliğine, bina güvenliği ve eşitsizliklere çözüm üretmek yerine; bu gerçekleri dile getiren öğretmenleri soruşturmak ve sendika temsilcilerini hedef göstermek doğru bir anlayış değildir.” dedi.

Açıklamasını dayanışma çağrısıyla sonlandıran Maviş, “Baskıcı zihniyet meşruiyetini yitirmiştir. Biz öğretmenler, Atatürk ilke ve inkılaplarından vazgeçmediğimiz gibi, demokratik haklarımızı savunmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.