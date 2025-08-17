Basın-Sen: Elektrikyok.com’a getirilen sansür, halkın bilgiye erişim hakkına darbedir

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK), elektrik kesintilerine ilişkin bilgi paylaşan elektrikyok.com sitesine erişim engeli getirmesi, ifade özgürlüğü ile birlikte halkın en temel hakkı olan bilgiye erişim hakkı açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendirildi.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) tarafından yazılı yapılan açıklamada, kararın hiçbir kesintide halka bilgi verme zahmetine dahi girmeyen Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun talebi doğrultusunda alındığı, herhangi bir mahkeme kararı da bulunmadığından bu uygulamanın açıkça keyfi sansür niteliği taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, BTHK’nın elektrikyok.com’a yönelik aldığı kararın Bilişim Suçları Yasası’nın düzenlediği istisnai hallerin hiçbirine dayanmadığı, dolayısıyla yasal çerçevenin ihlali anlamına geldiği belirtildi. Elektrikyok.com’un bir haber sitesi olmadığı açıkça ortada olmasına rağmen bu kategoriye dahil edilerek erişime engellenmesinin, internetteki onlarca sitenin de keyfi gerekçelerle kapatılabilmesinin önünü açacak son derece tehlikeli bir emsal yaratacağı kaydedildi.

“BTHK, elektrikyok.com’a yönelik getirdiği keyfi erişim engelini derhal kaldırmalıdır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıb-Tek Yönetimi, halkı karanlıkta bırakmak yerine enerjiyi nasıl sağlayacağını tartışmalı, anasından gördüğü sansür yöntemleriyle toplumun ifade özgürlüğünü sınırlandırmaya yönelik girişimlerden uzak durmalıdır. İfade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı, hiçbir kurumun keyfi kararlarına ve yönetsel tahammülsüzlüklerine bırakılmayacak kadar temel, anayasal güvencelerle korunan haklardır.”