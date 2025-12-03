Başbakanlık Müsteşarı Cahitoğlu poliste ifade veriyor

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu poliste ifadeye çağrıldı.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre Cahitoğlu saat 09.00'dan bu yana poliste ifade veriyor. Cahitoğlu'nun tutuklanarak mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Müsteşarın, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Cansec'e ilişkin soruşturma kapsamında sorgulandığı iddia ediliyor.