“Başbakan, hemen şimdi Sağlık Bakanı’nı görevden almalı”

CTP Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Erkut Şahali, 9 yaşındaki Olivia’nın ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın görevden alınması gerektiğini vurguladı.

Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin programına katılan Erkut Şahali, hem partisinin yaklaşan kurultay sürecini hem de erken seçim çağrısını değerlendirdi.

Şahali, CTP Genel Başkanlığı için yarışın bir rekabet değil vizyon ifadesi olduğunu belirterek, “Son derece dostane, bayram havasında bir kurultay yaşayacağız.” dedi.

22 Mart 2026 tarihli erken seçim çağrısının “gerçekçi bir takvime dayandığını” vurgulayan Şahali, hükümetin bütçeyi hazırlama ve yönetme kapasitesine sahip olmadığını söyledi.



“Bayram havasında bir kurultay olacak”

Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin sorularını yanıtlayan CTP Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Erkut Şahali, partisinin yaklaşan kurultay süreci, erken seçim çağrısı ve son günlerde kamuoyunu sarsan sağlık sistemindeki ihmaller üzerine değerlendirmelerde bulundu.

CTP’de genel başkanlık için adaylık başvurularının yarın yapılacağını hatırlatan Şahali, bu süreci bir yarış olarak görmediğini belirtti. “Genel başkanlık yarışı değil, o göreve talip olmanın gerektirdiği vizyon ifadesi. Ben bunu bir yarış olarak görmüyorum.” diyen Şahali, partide herhangi bir gerilim veya kamplaşma olmadığını söyledi.

Şahali, “Dün itibariyle üye listesi 8 bin civarındadır. 30 Kasım’da oy kullanabilecekler. Genel başkan adayları arasında herhangi bir gerilim ve kamplaşma söz konusu değildir. Buna CTP’ye gerçekten bakan herkes de tanıklık edebilir. Son derece dostane bir kurultay yaşayacağız. Bir bayram havasında olacak.” ifadelerini kullandı.

Erken seçim çağrısına ilişkin değerlendirmesinde, 22 Mart 2026 tarihinin CTP açısından duyarlılık taşıyan bir tarih olduğunu söyleyen Şahali, hükümetin bütçeyi hazırlama kapasitesine sahip olmadığını belirtti. “Bir taraftan yeni mali yıla KKTC’nin bütçesiz girmemesi gerekiyor. Onların bu bütçeyi yapıp yapamayacağı ortaya çıkması, yapamıyorlarsa bizimle iletişim kurma arzularının olup olmayacağının görülmesi gerekir. Eğer o bütçe geçtiyse doğallığında 60 günlük takvim bizi 22 Mart civarına taşır.” dedi.

Şahali, hükümetin planlı ve programlı hareket edemediğini vurgulayarak, “Onların bir plan yapabilecek bir program çerçevesinde hareket edebilecek bir çerçeveden uzak olduklarını görüyoruz. İnatlaşmayla 22 Mart belki aşılır ama Ünal Bey’in her halükarda arzu ettiğinden önce bir seçime gideceğiz. Biz hazırlıklarımızı o doğrultuda yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Başbakan’ın, Sağlık Bakanı’nı hemen şimdi görevden alması gerekir”

Programda, 9 yaşındaki Olivia’nın ihmal iddiasıyla ölümüne de değinen Şahali, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i ve hükümeti sert sözlerle eleştirdi. “Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Olivia’nın tüm sevenlerine sabır dilerim. Onun canının kaybetmiş olması illa bir Bakanın böğrüne bıçak saplamasıyla gerçekleşmesi halinde istifayı gerektirmez. Sağlık Bakanı’nın uktesinde olan bir sistem alkollü mama skandalıyla bebek ölümüne yol açtı.” dedi.

Şahali, bakanlığın tavrını “ukalaca” olarak nitelendirerek, “Karşımızda gereksinim duyulması halinde otopsi sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır diyen bir ukala tavır bir bakanlık söz konusu. Eğer kendisinin yürütülmesi gereken soruşturmaların salimen yürütülmesi ile ilgili bir kaygısı yoksa, Ünal Üstel de gerçekten bir Başbakan olarak Hakan Dinçyürek’in başında duruyorsa onu bugün, hemen şimdi görevden almış olması gerekirdi.” ifadelerini kullandı.

Şahali, istifanın bir erdem olduğunu belirtti.