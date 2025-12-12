"Barış gazeteciliğinin tüm değerlerini benimseyen YENİDÜZEN'in 50. yılını kutluyorum"

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, YENİDÜZEN'in 50. kuruluş yılını kutladı, YENİDÜZEN'in ülke yayıncılığına çok şeyler kazandırdığını söyledi.

Aysal açıklamasında; "Yenidüzen gazetesinin 12 Aralık 1975 tarihinde ilk sayısının hayat bulması ile demokrasi ve barış mücadelesinde toplumsal anlamda ciddi katkılar sağlayan yayıncılık serüveninin 50. yılını en içten dileklerimle kutlar, evrensel haber etiği ilkelerine bağlı, barış gazeteciliğinin tüm değerlerini benimseyerek ifade özgürlüğünü içselleştirdiği, yerellikten evrenselliğe giden çizgide toplumsal değerlere hizmet eden yayınlarını sürdüreceği nice yıllar dilerim…" ifadelerine yer verdi.