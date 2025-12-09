Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bakanlar Kurulu bugün olağanüstü toplandı. Toplantıya bakanların yanı sıra Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkan Vekili, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı, Meteoroloji Dairesi Müdürü ve ilgili kurum temsilcileri de katıldı.

Toplantıda şiddetli yağışların yol açtığı durum değerlendirilirken, alınması gereken acil tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı. Afet ve Acil Durum Koordinasyonu’nun dün geceden beri kesintisiz şekilde devrede olduğu, kaymakamlıklar ve ilgili tüm birimlerin sahada aktif olarak görev yaptığı da toplantıda teyit edildi.

Okullara bir gün ara

Alınan kararlar kapsamında Eğitim Bakanlığı, 9 Aralık Salı günü saat 13.00’ten 10 Aralık Çarşamba günü mesai bitimine kadar, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm devlet ve özel okullarda eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.

Sağlık ve içişleri birimleri alarmda

Sağlık Bakanlığı, olağanüstü hava koşulları nedeniyle tüm hastaneler ile sağlık ocaklarının teyakkuz halinde hazır bulundurulması yönünde karar üretti.

İçişleri Bakanlığı ise tüm kaymakamlıkların kaymakam, müfettiş ve personelleriyle birlikte 24 saat esasına göre görevde kalmasını; tespit, müdahale ve koordinasyon çalışmalarını kesintisiz sürdürmesini talimatlandırdı. Ayrıca, meydana gelen zararların belirlenmesi için kaymakamlıklara hasar tespit çalışmalarını başlatma talimatı verildi.

Barınma ihtiyacı olan yurttaşlar için otel yerleştirme kararı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, doğal afet nedeniyle etkilenen vatandaşların barınma sorunlarının çözümü için belediyelerle koordinasyon sağlanmasını ve ihtiyaç duyan yurttaşların, bağlı bulundukları belediyeler ya da Sivil Savunma Teşkilatı’nın 101 numaralı hattı üzerinden yapacakları başvurularla bulundukları bölgeye en yakın otellere yerleştirilebileceğini duyurdu.

Yetkililer, sürecin Afet Koordinasyon Merkezi ve ilgili tüm kurumlarla birlikte yakından takip edileceğini, gelişmelerin anlık olarak değerlendirilmeye devam edeceğini bildirdi. Gerektiği takdirde Bakanlar Kurulu’nun yeniden olağanüstü toplanarak ilave tedbirler alma hazırlığında olduğu da açıklandı.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm yurttaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, sahada görev yapan tüm kamu çalışanları ve gönüllülere teşekkür edildi.