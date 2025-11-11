Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü
Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden bir C130 askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan ile koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarına başlandığını duyurdu.
Amerikan savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen C130 Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine 1964'te girmişti.
Envanterdeki 19 adet C-130E ve C-130B Hercules uçaklarına ek olarak MSB, Ekim ayında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 12 adet C-130J Super Hercules askeri nakliye uçağı tedarik edeceğini açıklamıştı.
