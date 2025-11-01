Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne'deki doğu bölgesi trafiğini rahatlatmak adına sürdürülen projenin sonuna gelindiğini açıkladı.

sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, yapılan çalışmaları sıraladı, bu çalışmaların tamamlanması neticesinde ise Girne doğu bölgesi trafiğinin rahatlatılacağını belirtti.

Açıklama şöyle:

"İyi günler Girne.

Dr. Fazıl Küçük çemberine Doğu yönünden gelenlerin ulaşması için projelendirdiğimiz bağlantı yolunda sona doğru.

Bu bağlantı yolu ne işe yarayacak ?

Öncelikle şuan itibarıyla kaçış yolu üstünden gelip Eminağa Garden bölgesini kullanarak Nurettin Ersin Paşa Cami bölgesine ulaşıp buradan da Eziç Premier ışıkları üzerinden Batıya Lapta yönüne giden vatandaşlarımız bu bağlantı yolu üzerinden Dr.Fazıl Küçük çemberine bağlanacak ve buradan Batıya direk gidebilecek.

Yine önümüzdeki günlerde yapımına başlayacağımız Doğanköy-Eminağa bölgesi bağlantı yolu bitince doğudan gelip Lefkoşa ve Lapta yönüne gidecek vatandaşlarımız bu bağlantı yolu ile çembere bağlanarak çok pratik şekilde Semih Sancar caddesini kullanmadan Girne’den çıkma imkanına sahip olacak.

Son olarak da Cami bölgesi, Terminal bölgesi, Polis Müdürlüğü bölgesi bu yol ile Dr. Fazıl Küçük çemberine bağlanmış olacak.

Bu adımlar tamamlanınca Girne Doğu Trafiğinin hafifleyeceğini hep birlikte yaşayarak göreceğiz.

Girne Belediyesi olarak 3 yılda:

-Kaçış yolunu bitirdik, açtık.

-Yeni Çiklos Bağlantı yolunu yaptık, açtık.

-Girne-Çatalköy yolunu çift şerit yapma çalışmalarımızın sonuna geliyoruz.

-Dr.Fazıl Küçük Çemberine Doğu Bağlantı yolunda sona geliyoruz.

-Doğanköy/Eminağa doğu bağlantı yoluna başlıyoruz.

-2 akıllı kavşak projesini yaptık, bitirdik, kullanıyoruz.

-Karakumdaki yaptığımız E.Oskar çemberi ile Oskar bölgesine giriş çıkışı kolaylaştırdık.

Her zaman söylediğimiz gibi:

Az konuştuk çok çalıştık.

Ayni enerji, motivasyon ve azimle çalışmaya devam…"