Ay ışığında bir kez daha unutulmaz anlar yaşandı

Murat OBENLER

Dünyadan ve Kıbrıs’tan kendi alanında öncü müzisyenleri buluşturan adanın en iyi festivallerinden olan Fengaros Festivali bu yıl güzel Trodos köyü Kato Drys’te 10.yaşını kutladı. 10’dan fazla ülkeden 43 canlı performansın ve DJ performanslarının sahnelendiği, birçok atölye çalışmasının yer aldığı 3 günlük büyük buluşmada gerek aileler,gerek yabancılar gerekse gençlerden oluşan farklı müziksever kitlesi unutulmaz anılar biriktirdiler.



Müzikseverler Köy Sahnesi, Ana Sahne ve Gizli Bölgeler arasında mekik dokudu

Poptan rock’a uzanan Ana (Alan)Sahne, folk, rap, alternatif müzik ağırlıklı Köy Sahnesi, elektronik ağırlıklı Gizli Bölgeler ile küçük bir diskoya dönüşen Carlsberg Beer Garden sahnesi ile farklı müzik tarzları olan müzikseverlere hitap eden festivalde katılımcılar 3 gün boyunca doyasıya eğlendi.



Sahneler arasında farklı müziklerin peşinde koşmanın heyecanı

Bu yıl festivalde Yunan elektro-popun heyecan verici ismi Marina Satti, Avrupa’nın en eski ve efsane hardrock, saykodelik rock grubu Nightstalker, Londra’nın post-punk grubu Electric Litany, Yunan folk-rock şairi Pavlos Pavlidis & Hotel Alaska, Fransa originli Siberyalı, Rus ve Ukraynalı synth simyacısı Citron Sucré, dinamitvari pop sanatçısı Larry Gus, Bulgar etno bass topluluğu Oratnitza, Selanikli gypsy, punk, reggae,ska müzik efsaneleri Baildsa, Yunan şanson sanatçıcı ve kemancısı Fotis Siotas, ışıltılı pop yaratıcısı Freedom Candlemaker, Hollanda’dan folk-rock müzisyeni Tamara van Esch,retro soul,funk,pop ve rock elementlerini harmanlayan retro tarzı ile Birleşik Krallık doğumlu sözyazarı-çoklu enstrüman kullanan şarkıcı Alexis Sunder ve kendine özgü deneysel müzikal karışımlar yaratan Kıbrıslı-Ukraynalı performans sanatçısı Nama Dama (Anastasia Demetriadou), 1.günkü Yiannis Constantinou (çello) ve Xanthos Pattichis(bas) eşliğinde sahne aldığı Gizli Yerler performansı ile

öne çıktı.



İnal Bilsel, Ezgi Akgürgen, Naz Atun ,Onur Kasapoğlu ve Uğur Güçlü ile gururlandık

Son yıllarda bilimkurgu, nostalji ve peribiliminden öğeleri birleştirerek kurgusal bir dünya ve kişisel sanatsal bir evren geliştiren Kıbrıslı groove-setters ve atmosferik synth uzmanı İnal Bilsel de uluslararası festivalin 2.gününde Ana Sahnede performans sergileyenler arasına girdi. Sahne programında kendisinin karmaşık ve ayrıntılı tasarımlarını canlı bir ortama taşımak için tasarladığı Nostalgia For The Future yanısıra Paradise Lost albümünden ve coşkulu görsel-işitsel seti Tales From The Future'dan yayınlanmamış materyallerden oluşan performansını başarıyla icra etti. 1 saatlik programda İnal Bilsel (klavyeler), Ezgi Akgürgen ve Naz Atun (vokal), Onur Kasapoğlu (bas ve vokal), Uğur Güçlü'den (bateri) oluşan grup sahne aldı ve Kuzey Kıbrıs’tan müzikseverlerin de izlediği programı ile kitlenin beğenisini kazandı. Yaptığı sanatsal çalışmalar ile yurtdışında da kendisine bir kitle oluşturmuş İnal Bilsel bir kez daha uluslararası bir sahnede olmanın mutluluğunu yaşadı.