“Aşk İçinde Mahpushane” oyunu Adana’da sahnelenecek

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun, “Aşk İçinde Mahpushane” adlı oyunu Adana Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın davetiyle 10. Adana Şehir Tiyatroları Festivali’nde sahnelenecek.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, Nazım Hikmet’in hayatından sahneye taşınan oyun, 30 Ekim’de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda oynanacak.

Yaşar Ersoy’un yönettiği oyunda Aytunç Şabanlı, İzel Seylani, Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Döndü Özata, Melihat Günalp, Kurtuluş Altaylı, Umut Ersoy ve Altekin Erginel rol alıyor.

Oyunun dekor kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımını Salih Kanatlı, özgün müziğini Fatih Çiçekli, afiş broşür tasarımını Umut Ersoy, ses efekt uygulamasını Mehmet Eseri, ışık uygulamasını Fırat Çelik, oyun asistanlığını Ali Moda, sahne amirliğini ise Mehmet Demir üstleniyor.

“Aşk İçinde Mahpushane” oyunu festival sonrası kasım ayında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenmeye devam edecek.

12, 15, 19, 22, 26 ve 29 Kasım’da sahnelenecek oyun için bilet satışı www.gisekibris.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden yapılıyor.