Aşıkoğlu: “Akaryakıt krizi öngörüldü ama organize olamadık”

Akaryakıtta bugün yaşanan krizin öngörüldüğünü ancak gerektiği gibi hazırlık yapılamadığını ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, son iki yılın da seçim gailesi ile kaybedildiğini söyledi… Bugün için yaşanan krizle ilgili yapacak bir şey olmadığını da belirten Aşıkoğlu, “Dolu altındayız ve ıslanacağız, kaçarımız yok” ifadelerini kullandı.

CEZA VE YAPTIRIMLAR: “Yasada şu an stokçuluk yapan bir şirket tespit edilse dahi 36 TL cezası var. Yasa çalışması yaptık, şu an Meclis’te… Cezalar 75 bin TL ile 500 bin TL arasında değişecek”

Fehime ALASYA

Akaryakıt’ta bugün yaşanan krizin öngörüldüğünü ancak gerektiği gibi hazırlık yapılamadığını ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, son iki yılın da ‘seçim gailesi’ ile kaybedildiğini söyledi… Bugün için yaşanan krizle ilgili yapacak bir şey olmadığını da belirten Aşıkoğlu, ‘DOLU ALTINDAYIZ VE ISLANACAĞIZ, KAÇARIMIZ YOK’ ifadelerini kullandı.

Hem artan ücreti hem de fiyat değişiklikleri nedeniyle ve birçok sebep yüzünden piyasada tükenen ya da eksilen akaryakıta ilişkin krizle ilgili YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, bu krizin başlama nedenleri, kısa ve uzun vadede çözüm yollarını ve hükümetin şu anda bu kriz yönetimindeki duruşunu değerlendirdi.

Akaryakıt krizinde özellikle son iki yıldır dünyadaki ekonomik dengelerin değişmeye başladığına işaret eden Müsteşar Aşıkoğlu, gıda ve enerji alanlarındaki küresel ekonomik çöküşe de değindi.

‘Göz göre göre’ gelen yakıt krizinin neden öngörülemediği sorulan Aşıkoğlu, “Bu kriz öngörüldü ama gerektiği gibi organize olamadık. Buna hazırlık yapmak yerine son iki yılı ‘seçim gailesi’ ile kaybettik” dedi.

Ülkede yaşanan ekonomik krizin 2023 yılında doruğa çıkacağı öngörüsünde bulunan Aşıkoğlu, “Bu günkü fiyatları arayacağız. Eğer 2019’da bunun için planlama yapsaydık belki bu krizi daha hafif atlatırdık” yorumunda bulundu.

Uluslararası akaryakıt piyasasında arz-talep, lojistik ve fiyatların dengesizleşmesi nedeniyle daha sıkıntılı günlerin de yaşanabileceğine vurgu yapan Aşıkoğlu, “Ülkedeki tüm şartlarımızı uygun vaziyete getirsek dahi akaryakıt bulabilecek miyiz, bulsak da kaça alabileceğiz bilmiyoruz, bunu dünyanın hiçbir ülkesinde bilmek mümkün değil” dedi.

Akaryakıt temin krizinde kısa vadede K-PET’in ülkeye ithal ettiği ve yetersiz kalan akaryakıt miktarını arttırılmasıyla bir ay içinde rahatlama yaşanabileceğini ifade eden Aşıkoğlu, uzun vadede ise en geç üç ay içinde hayata geçirilmesi planlanan Otomasyon sistemi ile mümkün olduğunu kaydetti.

Adadaki 200 civarı benzin istasyonunun tamamının ve tedarikçi iki şirkete bu sistemin entegre edileceğini kaydeden Aşıkoğlu, bu sayede denetim ve denetlenmenin yapılabileceğini ifade etti.