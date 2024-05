"Asgari ücretteki bu maskaralık nedir?"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükumetin on gün önce belirlediği asgari ücreti, bugün işveren tarafıyla birlikte oy kullanarak 124 TL azaltmasına sert tepki gösterdi. Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükumetin bu tutumunu eleştirerek, "124 TL ile ne biri fukara olur ne öbürü zengin denilebilir elbette de işin mantığı ne?" dedi.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"On gün önce işçi tarafıyla birlikte oy kullanarak asgari ücreti belirleyen hükumet, bugün işveren tarafıyla birlikte oy kullanarak belirlediği asgari ücreti nette 124 TL azalttı. İtiraz yasaya aykırılık gerekçesiyle yapılmış. Hükumet asgari ücreti on gün önce yasaya aykırı bir biçimde belirlediğini mi kabul etti yani bugün? Öyle değilse, ne oldu da on gün önce işçiyle birlikte oy kullanan hükumet, kendi belirlediği net asgari ücretin 124 TL altı için bugün işveren tarafıyla birlikte hareket etti? Peki on gün önce %18-21 bandında artış öngören işveren tarafı, yasaya aykırılık itirazı yaptığına ve bugün %22.98'i kabul ettiğine göre, on gün önce yasaya aykırı öneri mi yapmıştı? Asgari ücretle alım gücünün değil yalnızca rakamın yükseldiği tespitimizi yapmıştık daha önce. Peki personel giderleri çerçevesinde fiyatlamaya başlayan piyasa şimdi 124 TL'lik indirim çerçevesinde indirime mi gidecek? Hani gençler derler ya: 'Kafamızda deli sorular!' Tam öyle işte! Sonra da 'işiniz maskaralık' deyince alınıyor, kızıyor birileri!" Erhürman’ın bu açıklamaları, hükümetin asgari ücret politikasına yönelik ciddi eleştiriler içeriyor ve kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.”