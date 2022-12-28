Asgari ücrette süreç 'sessiz'

▶ YENİDÜZEN, masadaki ‘gizlilik’ kararı sonucu tarafların sessiz kalması nedeniyle, KTAMS ve TÜRKSEN başkanlarıyla görüştü, her iki başkan da yapılacak artışın yüzde 50 ve üzeri olması gerektiğini belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan : “11 ayda hayat yüzde 86 pahalılaştı, sen Haziran ayında asgari ücretliye 41 artış verdin, aradaki kayıp yüzde 45. Aralık ayı hayat pahalılığını da eklediğimizde kayıp yüzde 50’ye çıkıyor. Matematik yalan söylemez; siyasilerle işveren temsilcisinin takdirini size bırakıyorum.”

TÜRKSEN Başkanı Arslan Bıçaklı : “Haziran'dan bu yana hayat pahalılığı, Aralık ayıyla birlikte yüzde 35. Buna, asgari ücretliden çaldıkları yüzde 15’i de eklediğimizde çıkan sonuç yüzde 50.”

Ertuğrul SENOVA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasına gelen ‘gizlilik’ kararı sonrası taraflar sessizliğe gömüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un ifadesiyle, “seçimlerin ardından” açıklanması beklenen 2023 yılının ilk asgari ücreti için komisyonun önümüzdeki günlerde ikinci kez toplanması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ilk toplantı sonrası konuşan taraflar, ortaya rakamların konduğunu ancak ‘alınan gizlilik kararı’ nedeniyle açıklama yapamayacaklarını ifade etmişlerdi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre masanın devlet ve işveren tarafları, yüzde 30 ila 33 arasında bir artış öngörüyor. Bu yüzdelik, brüt asgari ücretin 12 bin 850 TL civarı olmasına tekabül ediyor.

Öte yandan masadaki işçi tarafı ise, komisyon toplanmadan önce yaptığı açıklamalarında, Haziran’dan bu yana yüzde 30’a yükselen hayat pahalılığı ve eksik verilen yüzde 15’lik artışla birlikte, Aralık ayı hayat pahalılığı oranlarının toplamını talep ettiğini açıklamıştı. Bu rakam, yüzde 50 civarına tekabül ediyor. Yüzde 50’lik artış ise, brüt 14 bin 830 TL’ye denk geliyor.

Masadaki ‘gizlilik’ kararı sonucu tarafların sessiz kalması nedeniyle YENİDÜZEN, KTAMS ve TÜRKSEN başkanlarıyla görüştü, her iki başkan da “rakamlarla” konuştu, yapılacak artışın yüzde 50 ve üzeri olması gerektiğini vurguladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “11 ayda hayat yüzde 86 pahalılaştı, sen Haziran ayında asgari ücretliye 41 artış verdin, aradaki kayıp yüzde 45. Aralık ayı hayat pahalılığını da eklediğimizde kayıp yüzde 50’ye çıkıyor. Matematik yalan söylemez; siyasilerle işveren temsilcisinin takdirini size bırakıyorum” dedi.

TÜRKSEN Başkanı Arslan Bıçaklı ise “Hazirandan bu yana hayat pahalılığı, Aralık ayıyla birlikte yüzde 35. Buna, asgari ücretliden çaldıkları yüzde 15’i de eklediğimizde çıkan sonuç yüzde 50” ifadelerini kullandı.

“İşveren ve devlet yüzde 30 – 33 oranlarında artış öngörüyor”

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre masanın devlet ve işveren tarafları, henüz açıklanmayan Aralık ayı hayat pahalılığı ile Haziran ayından bu yana gerçekleşen hayat pahalılığının toplamı olacağı iddia edilen yüzde 30 ila 33 arasında bir artış öngörüyor.

Bu yüzdelik, brüt asgari ücretin 12 bin 850 TL civarı olmasına tekabül ediyor.

Taçoy, siyasi kariyerini düşünüyor…

İddiaya göre Çalışma Bakanı Taçoy’un, siyasi kariyerini düşünerek, “asgari ücrete ikinci kez hayat pahalılığının altında artış veren bakan” şeklinde anılmak istemiyor. Bu nedenle işveren tarafına, “en az pahalılığı oranında artış” yönünde baskı yapıyor. Ancak Taçoy’un, Haziran ayında asgari ücretliye eksik verilen yüzde 15’lik hayat pahalılığını masada hatırlatmaktan kaçındığı iddia ediliyor.

İşçi tarafının son açıklamaları yüzde 50’ye işaret ediyor

Öte yandan masadaki işçi tarafı ise, komisyon toplanmadan önce yaptığı açıklamalarında Haziran ayından bu yana yüzde 30 civarına artan hayat pahalılığına ek olarak bir önceki toplantıda “eksik verilen” yüzde 15’lik oranın da eklenmesini, ayrıca Aralık ayı hayat pahalılığının da göz önünde bulundurulmasını talep ediyordu.

Bu rakamlar toplandığında işçi tarafının yüzde 50’ye yakın bir artış talep ettiği iddia ediliyor.

Yüzde 50’lik artış, brüt 14 bin 830 TL’ye denk geliyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Asgari ücretlinin 12 ayda kaybı, yüzde 50 olacak. Rakamlar yalan söylemez”

“Türkiye’de yüzde 54.5 artış yapıldı, Kıbrıs’ın kuzeyi Türkiye’den yüzde 30 daha pahalı”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Türkiye’de yıllık enflasyonun yüzde 86 olarak açıklandığını ve asgari ücrete yüzde 54.5’lik bir artış yapıldığını anımsatarak, “Bizde yıllık enflasyon Kasım ayında yüzde 114.35 olarak açıklandı. Bu rakam bile, Kıbrıs’ın kuzeyindeki hayatın Türkiye’den yüzde 30 daha pahalı olduğunu ve alım gücünün gerilediğini gösteriyor” dedi.

“Bu rakamlarla Türkiye’de yüzde 55’e yakın artış veriliyorsa, burada da en az yüzde 50 oranında artış verilmeli” diyen Bengihan, yüzde 50’lik artışı rakamlarla açıkladı.

Rakamlarla anlattı… “Asgari ücretlinin alım gücü 11 ayda yüzde 44.93 geriledi”

Haziran ayında asgari ücretin yüzde 41.21 oranında arttırılarak net 8 bin 600 TL’ye arttırıldığını ifade eden Bengihan, “Kasım ayı itibariyle 11 aylık pahalılık yüzde 86.14. Asgari ücretliye yapılan son artış yüzde 41.21. Bu iki rakam birbirinden çıkarıldığında ortaya çıkan artış yüzde 44.93 oluyor. Yani, asgari ücretlinin alım gücü 11 ayda yüzde 44.93 gerilemiş durumda” şeklinde konuştu.

Yüzde 44.93’ün, 3 bin 863 TL 98 Kuruş’a tekabül ettiğini belirten Bengihan, “Asgari ücretlinin kaybının giderilmesi için en az 3 bin 863 TL 98 Kuruş’un, yani; yüzde 44.93’lük eksiğin asgari ücrete yansıtılması gerek” dedi.

“Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında asgari ücretlinin kaybı yüzde 50 civarı olacak”

Aralık ayı enflasyon rakamlarının henüz açıklanmadığına dikkat çeken Bengihan, “Aralık ayı da açıklandığında, asgari ücretlinin ortalama kaybı yüzde 50 civarı olacak” ifadelerini kullandı.

“Matematik yalan söylemez…”

Bengihan, “11 ayda hayat yüzde 86 pahalılaştı, sen asgari ücretliye 41 artış verdin, kayıp yüzde 45. Matematik yalan söylemez; siyasilerle işveren temsilcisinin takdirini size bırakıyorum” dedi.

TÜRKSEN Başkanı Arslan Bıçaklı:

“En az yüzde 55 artış yapılmalı”

“Bizim hesaplarımıza göre 19 bin 800 TL, onların hesaplarına göre 15 bin 600 TL”

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı ise, kendi hesaplamalarına göre asgari ücretin 19 bin 800 TL; “onların” hesaplama yöntemiyle en az 15 bin 600 TL civarı olması gerektiğini söyledi.

Kendi hesaplama yöntemlerinin, 10 yıl önceki asgari ücretin Euro/Sterlin karşılığı olduğunu belirten Bıçaklı, “10 yıl önce asgari ücret 816 Euro idi. Sterlin karşılığını çıkarıp, asgari ücreti bu şekilde belirlemeleri gerekiyor” dedi.

Rakamlarla anlattı…

Bıçaklı, “onların” hesaplama yöntemine göre hesapladıklarında ise asgari ücrete yüzde 55 oranında bir artış yapılması gerektiğini belirterek, neden yüzde 55’lik artışın olması gerektiğini rakamlarla anlattı:

“Haziran – Kasım ayları arasındaki hayat pahalılığı yüzde 30. Aralık ayı hayat pahalılığının da yüzde 5 olarak açıklanması bekleniyor. Son asgari ücret belirlendiğinde, asgari ücretliden yüzde 15 çalmışlar, Milletvekiline yüzde 56 artış verirken, asgari ücretliye yüzde 41 artış vermişlerdi. Yüzde 35’lik hayat pahalılığı ve yüzde 15’lik eksiği topladığımızda, çıkan sonuç yüzde 50.”