“Asgari ücret belirlendiği günün ertesi günü anlamını yitiriyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, asgari ücretin belirlendiği günün ertesi günü anlamını yitirdiğine dikkat çekti ve insanların alım gücünün yükselmediğinin altını çizdi. Meclis’te asgari ücret, ithal et ve Ada 74 gemisiyle ilgili konuşma gerçekleştiren Tufan Erhürman, yürütmenin de yasamanın da “allem gallem” edildiğine işaret etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, adına hükümet diyen yapının tahammül edilemez bir halde olduğunu vurguladı.

“Yürütmeyi de yasamayı da allem gallem ettiniz”

Adına hükümet diyen yapının, memleketin gailesini çekmediğini vurgulayan Erhürman, “hükümet”i , “5 tambura 4 okka” olarak niteledi. Tarihte bu kadar umursuzluk ve gailesizlik görülmediğinin altını çizen Erhürman, daha önceki UBP hükümetlerinde dahi böyle şeyler yaşanmadığını kaydetti. Pazartesi günlerinin yasama günü olduğunu anımsatan Erhürman, bugün yasamayla ilgili herhangi bir şey olmadığını kaydetti. “Yürütmeyi de yasamayı da allem gallem ettiniz” diyen Erhürman, “hükümetin” bundan da rahatsızlık duymamasını eleştirdi. 10 gün önce asgari ücret masasında işçi tarafıyla devlet tarafının oy kullandığını ifade eden Erhürman, hayat pahalılığının bir tık üstünde asgari ücret açıklandığını hatırlattı. İş veren tarafının, “Belirlenmiş asgari ücret yasaya aykırı belirlendi” şikayetiyle ilgili konuşan Erhürman, “Belirlenirken yasadaki bazı şeyler dikkate alınmamış. Dikkate alınmamış dediğiniz şeyler dikkate alınsaydı, asgari ücret daha yüksek belirlenecekti. Siz 124 lira indirdiniz. Yasaya aykırı mıydı, buna ilişkin de bir şey söylemeyeceksiniz. Hayat pahalılığı oranında neden belirlemediniz ilk gün o zaman?” diye sordu. Yapılanlarla ilgili açıklamalarda da bulunulmamasını eleştiren Erhürman, elektrikte yapılan yüzde 13 zamma işaret etti. “Bu neyin hesabı, neyin kafasıdır?” diye soran Erhürman, “hükümetin” her şeyi yüzünüzü gözünüze bulaştırdığını vurguladı.

“Komedi bile değil, haliniz trajikomik”

Asgari ücretin belirlenmiş olmasının çok da manasının olmadığını belirten Erhürman, “Asgari ücret yukarda belirlenir, piyasa fiyatlamayı yapar. Kamu da zaten elektrikte yaptı. Asgari ücret belirlendiği günün ertesi günü manasını yitiriyor, insanların alım gücü yükselmiyor. Kaç defa sizinle kademeli asgari ücreti konuştuk? Siz 124 lira indirdiniz” dedi. “Refah payı da var onun için de uygula. Komedi bile değil. Trajikomiktir haliniz” diyen Erhürman, ortada açıklanabilir bir durum olmadığının altını çizdi. Donmuş et ithalatıyla ilgili de konuşan Erhürman, bu konunun uzun zamandır gündemde olduğunu anımsattı. Topluma bilgi vermenin bu kadar mı zor olduğunu soran Erhürman, “Yeni Zelanda diye belirtiliyor. Daha geçen hafta İspanya mı Hollanda mı diye konuşuldu. Çık kürsüye söyle, buradan buraya gelecek. Bugüne kadar kıyma dediniz, kemikli geliyor. Neden topluma söylemediniz? Güven bırakmadınız bu toplumda, asgari ücrette de bırakmadınız. Asgari ücret açıklanır insanlar inanmaz, ithal et gelecek ne olduğuna kimse inanmaz” dedi. Etlerin kesim tarihinin 31 Mart 2023 olduğunu belirten Erhürman, etlerin paketleme tarihinin ise 3 Nisan 2023 olduğunu ifade etti. Bu iş için girişimde bulunurken tüzükte, “et kesildikten itibaren 8 ay içinde ithal edilebilir” yazdığına dikkat çeken Erhürman, “Bundan haberiniz yoktu. Devrim Bey sizi uyandırdı. Bu tüzüğe aykırı olur dedi. Tüzük değişti, kaldırdınız 8 ay kuralını. Şu ana kadar açıklama yapmadınız” dedi.

“İspanya, Hollanda oldu. 20 ton, 40 ton oldu. Kemiksizdi, kemikli…”

Et kesildikten 8 ayı sonra adaya geleceğini, o nedenle tüzüğün değiştirildiğini belirten Erhürman, “Tüzüğe ya da yasaya uymak yerine ihlal edin yasayı değiştirin, ihlal edin tüzüğü değiştirin. Bunların sonucu güvensizliktir” diye konuştu. 40 ton et geleceğini de son açıklamalardan öğrendiklerini söyleyen Erhürman, “İspanya, Hollanda oldu. 20 ton, 40 ton oldu. Kemiksizdi, kemikli oldu. Bu kadarı da görülmedi” dedi. Memlekette herkesin, kendi çaresini bulduğuna dikkat çeken Erhürman, insanların bu duruma getirildiğini kaydetti. Asgari ücretin 124 lira indirildiğini, elektriğe yüzde 13 zam yapıldığını vurgulayan Erhürman, yapılanlarla enflasyonun yükseltildiğini belirtti. “Hayat pahalılığı arttıkça, memlekette kayıt dışılık da artacak” diyen Erhürman, hayat pahalılığının, insanların alım gücünü belirlediğini ifade etti. Tufan Erhürman, “Bu korkunç bir sarmaldır, bizi bitirir” dedi ve ekonominin tamamıyla güneye kaydırıldığının altını çizdi. 1 Euro 35 lirayken ekonominin güneye kaydığına işaret eden Erhürman, “İçinden çıkılmaz bir sarmala soktunuz memleketi. Gideceksiniz ama öyle bir enkaz bırakıyorsunuz ki verdiğiniz zarar geri döndürülemez zarara dönüştü. Her söylediğiniz bir diğer söylediğinizle çelişiyor” diye konuştu.

“Tahammül edilemez bir haldesiniz”

Gündemdeki “Ada 74” gemisiyle ilgili de konuşan Erhürman, 25 Nisan 2023 tarihindeki resmi açıklamaları hatırlattı, “deniz ulaşımına ayrı bir soluk getirecek” ifadelerine işaret etti. Söz konusu açıklamalardan bir sene sonra ise bu geminin rantabl olmadığının söylendiğine dikkat çeken Erhürman, gemiyi satıp daha hızlı ve kaliteli gemi almaya karar verildiğini dile getirdi. Tufan Erhürman, “1 sene önce siz rantabl olmayan gemi mi aldınız? Bir sene sonra karar verdiniz ve satışa çıkarttınız? Bu gemi yeterince kaliteli değildi ve siz bunu aldınız, müjde diye paylaştınız” dedi. Tufan Erhürman, “Bu halk böyle eziyet çekmedi” ifadelerini kullandı. Söz konusu geminin sertifikası ile ilgili sorular da soran Erhürman, geminin mevcut haliyle 96 sefer yaptığına dikkat çekti. Şubat 2024’te de seferlerinin durdurulduğunu kaydeden Erhürman, “Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir durum” dedi. Erhürman, “Tahammül edilemez bir haldesiniz ama bundan şikayetçi de değilsiniz” diye ekledi.