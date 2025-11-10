“Asaf koyun projesi şaibeli, hayvanların sağlığı ve menşei belirsiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Tarım Bakanlığı himayesinde yürütüldüğü belirtilen “Asaf ırkı damızlık koyun projesi” ile ilgili ciddi iddialar dile getirdi. Kürşat, projede ihale yapılmadığını, getirilen hayvanların menşeinin ve sağlık durumunun belirsiz olduğunu söyledi.

Kürşat, sürecin 12 Ocak’ta Tarım Bakanlığı himayesinde başlatıldığını ancak daha sonra Hayvancılık Kooperatifi’nin devreye sokulduğunu belirterek, “Bu proje başından itibaren şaibeliydi” dedi. Haziran ayında İspanya’daki hayvancılık kooperatifinde 10 bin adet Asaf ırkı damızlık bulunmadığını gündeme getirdiklerini anımsatan Kürşat, buna rağmen üreticilerin krediyle bu projeye yönlendirildiğini söyledi.

“Hayvancılar borç batağına saplandı”

Kürşat, 59 üreticinin projeye başvurduğunu, bazılarının ellerindeki küçükbaş hayvanları satarak veya borçlanarak bu işe yatırım yaptığını ifade etti.

“Bazı genç hayvancılar borçlandılar, modern tesisler kurdular ama bu süreçte borç batağına saplandılar” diyen Kürşat, hayvanların haziranda geleceği söylenmesine rağmen 6 Eylül’de adaya getirildiğini, geldikten sonra da “sır gibi saklandığını” aktardı.

“Hayvanlar gizlendi, bazıları nakliyede öldü”

Kürşat, hayvanların Mağusa Limanı’ndan Çömlekçi Çiftliği’ne taşındığını, nakliye sırasında bazı hayvanların öldüğüne dair iddialar bulunduğunu söyledi.

“Hayvanlar kimseye gösterilmedi, karantina süreci uzatıldı, belgeleri kamuoyuyla paylaşılmadı” diyen Kürşat, karantina sürecinin neden 21 günden 45 güne çıkarıldığının açıklanmadığını belirtti.

“Hellim ihracatı riske girebilir”

Kürşat, hayvanların hastalıklı olma ihtimalinin ciddi bir endişe yarattığını ifade ederek, “Eğer bir hastalık varsa, Yeşil Hat üzerinden hellim ihracatı yapma ihtimalimiz kalmaz, bir okka hellim bile ihraç edemeyiz” uyarısında bulundu.

“Perişan haldeydiler”

Eline geçen kamera kayıtlarında, Çömlekçi Çiftliği’ndeki hayvanların perişan halde beslendiğini, yalaklarının dahi bulunmadığını gördüklerini dile getiren Kürşat, “Kasımda doğumların başlaması ve yatırımın geri dönüşünün başlaması gerekiyordu, ancak hayvanların teslimi Ekim sonrasına kaldı” dedi.

“Damızlık diye getirilenler 13 kiloluk kuzular”

Kürşat, proje kapsamında 7 ila 12 aylık damızlık hayvanların getirileceğinin açıklandığını ancak 13-15 kiloluk hayvanların bile damızlık diye dağıtıldığını, hatta “7-8 yaşında koçların geldiğine dair iddialar” bulunduğunu belirtti.

“2,7 milyon TL ilaç ve aşı masrafı yapıldı”

Her bir hayvanın sertifikasının bulunması gerektiğini söyleyen Kürşat, “Hayvancılar Birliği bunları yazılı olarak istedi ama hâlâ gösterilmedi” dedi.

Kürşat, güvenilir kaynaklardan edindikleri bilgiye göre, hayvanlar için 2 milyon 700 bin TL’lik ilaç ve aşı masrafı yapıldığını, bunun da “hayvanların gerçekten damızlık olup olmadığı” konusunda soru işaretleri doğurduğunu belirtti.

“Pişmiş tavuğun başına gelmeyen, asafların ve alıcıların başına geldi”

Kürşat, “Asafların ve alıcılarının başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmez” diyerek, hayvanların gerçekten İspanya’dan mı yoksa Bulgaristan’dan mı getirildiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

“Hayvancılar devlet tarafından kazıklandık diyor” ifadelerini kullanan Kürşat, eğer bu hayvanlar hastalıklıysa, “vebalini kim ödeyecek?” diye sordu.

“Bu hayvanlar kasaplık niteliğinde bile değildi” diyen Kürşat, hükümetten sürece ilişkin tüm detayların kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.