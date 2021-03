“Artık yeter battık, açacağız”

Devrim DEMİR

Bir yıldır ülkede etkisini gösteren Covid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde ikinci kez kapanma yaşayan sektörlerden biri olan yeme- içme sektörü temsilcileri isyan ediyor.

1 Mart itibarı ile kademeli açılımda yeni bir aşamaya geçilmesine karşın halen açılamayan restoran ve meyhaneler, 4 Mart’tan itibaren ‘Sivil İtaatsizlik’ hazırlığında.

Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı Salih Kayım, dün Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve Müsteşar Duriye Deren Oygar ile görüştü.

Taleplerinin 4 Mart itibarı ile açılımak olduğunu ifade eden Kayım, bu yönde karar alınmaması halinde ülke genelinde kayıtlı tüm restoranların ‘sivil itaatsizlik’ yapacağını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Res-Bir Başkanı Salih Kayım, pandemi nedeniyle en çok zarar gören meslek gruplarından birinin de restoranlar olduğuna işaret etti.

Paket servisin sadece günü kurtarmaya yettiğine değinen işletme sahipleri de, “Bizi içinden çıkılmaz hale getiren bu borç batağından kurtaracak, gerçek teşvikler ve düzenlemeler bekliyoruz. Esnaf batıyor, tedbirler alınsın işyerlerimiz açılsın” dedi.

Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı Salih Kayım:

“Artık yeter. Talebimiz net, restoranlarımızı açın”

Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı Salih Kayım, Sağlık Bakanı ve Müsteşar ile görüşme yaptıklarını taleplerini de bildirdiklerini kaydetti, üyelerinin yaklaşık 1 yıldır günlük harcamalarını dahi kazanamayacak duruma geldiğini söyledi.

Üyelerinin artık dayanacak gücü kalmadığını ifade eden Kayım, “Talebimiz net ve açık ülke madem açılacak durumda bizde açılmak isteriz öncelikle açık alanları açsınlar her türlü tedbirleri alarak bu açılama gitmeye kararlıyız. Halk ve işletmelerde bilinçli davranacak biz kararımızda ısrarcıyız ya 4 Mart Perşembe günü bütün ülke ile açarlar, ya da sivil itaatsizlik kararında kararlıyız. Çok zor günlerden geçerken, 8 Mart Pazartesi günü Kadınlar Günü’nde açılım yapmak için bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu bir yılda boş duvarlara baktık, kapanan restoran sayısı 15’e çıktı”

Birlik başkanı Salih Kayım, kapanmamak, batmamak adına son 1 yıldır söylenen her şeyi yaptıklarını, mekânlara az insan aldıklarını sabah 10.00 akşam 20.00 arası çalışmayı kabul ettiklerini kaydetti.

Ülke geneli kırsal bölgeler de dahil yeme içme sektöründe iki bine yakın işletme olduğunu ifade eden Kayım, birlikte 850 aktif üye olduğunu bu yıl üye sayısını bin 200 yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Üyelerin son bir yılda ciddi sorunlar yaşadığını kaydeden Kayım’ın ifadeleri devamla şöyle:

“Son 1 yıldır boş duvarlara bakıyoruz, personellerimizi her şeye rağmen işsiz bırakmamak adına ödemeye çalışıyoruz. Borçlu olduğumuz yerlere dil dökerek, kapanan restoran sayıları artık bir, iki, üç değil, beş, on, on beşlere çıktı. Artık yeter, kurallara harfiyen uymayı kabul ediyoruz. Masalar arası 2 metre, sandalyeler arası 60 cm ve koyulacak başka tüm kurallar ve denetimlerle restoranlarımızı açmaya hazırız.”

Restoran sahipleri YENİDÜZEN’e konuştu…

Diyar Gezer (CMR Çiğ köfte):

“Son bir yılda işlerimiz yarı yarıya düştü”

Son bir yıllık süreçte öğrencilerin ve ülkede insanların azalması ile işlerin yarı yarıya düştüğünü kaydeden Diyar Gezer, sürecin kendilerini zorladığını söyledi.

Kampanyalar yaparak günü kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen Gezer, “Bu süreçte bizde çok zorlanıyoruz. Son 1 yılı geçmiş yıllara göre kıyasladığımızda işler yarı yarıya düştü. Günlük kampanyalar yapıyoruz, bu şekilde günü kurtarmaya çalışıyoruz. Öğrenci yok, turist yok bunun çok büyük etkisi var. Paket servisimiz var, yeterince talep olduğu gün günü kurtarmaya bakıyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Sayman (Alihan Döner):

“Bu süreç bizi ekmeğe muhtaç etti. Borcu borçla kapatıyoruz”

Pandemi sürecinde iş yerlerinin 45-50 gün kapalı kaldığına işaret eden Mehmet Sayman’ın ifadeleri şöyle:

“Bu süreç ekmeğe muhtaç etti bizi. Pandemi sürecinde kapandık 45-50 gün kapalı kaldık, çeklerimizi ödeyemiyoruz, borç ödemek için çalışmak para kazanmak lazım. Bankadan borç çekerek borcu kapatıyoruz. Paket serviste kurtarmıyor, gelen müşteri oturmak istiyor yasak olduğu için oturtamıyoruz çoğu siparişini iptal ederek ayrılıyor. Devlet bu süreçte bize sahip çıkmadı, bundan sonrada çıkmaz. 3 kişi çalışıyor yanımda yatırımı, maaşı, dükkân kirası, giderleri bunlar ne olacak hiç bilmiyoruz. Taksitlerimiz var, geleceği ön görmek mümkün değil. Durum çok kötü, Pazartesi yeniden hizmete girsek bile ülkede öğrenci yok, ortalıkta insan kalmadı herkes boğaz tokluğuna çalışır hale geldi.”

Hasan Alemdar (Essprezza Pizza House):



“İnsanlarda güvensizlik var, sürecin geçmesini bekleyeceğiz”

Ocak ayı sonunda ikinci kez kapanmaya gidildiğini, 22 Şubat itibarı ile paket servise açıldıklarını anımsatan Hasan Alemdar, paket servisin sadece giderlerini karşıladığını söyledi.

Dükkân kirası hariç, kazandıkları para ile giderlerini sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Alemdar, “Bu sürecin geçmesini bekliyoruz. Res-Bir’in üyesiyiz de aynı zamanda, kurallara uyarılara destek veriyoruz. Bu kısa sürede çokta ümitli değilim, insanımıza gelen güvensizlikle çok da restoranlara gelerek yemek yiyeceklerini düşünmüyorum” dedi.

Kemal Aykutlu (Kemja Cafe):

“Zararımız çok büyük”

Pandemi sürecinde herkes gibi, cafe, bar, restoran ve meyhanelerin de ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Kemal Aykutlu, iş yerinin henüz çok yeni açıldığını açılmadan kapanamaya gittiğini söyledi. İki aylık bir dönemi kapatamadığını kaydeden Aykutlu, “Yeniden açılsa bile toparlamak için bir zaman isteyecek. Zararımız çok büyük kapalı olduğumuz her gün bizi etkiliyor. Devlet yetkilileri buna bir çözüm üretemiyor. Her yer açık restoranlar paket dışında kapalı” şeklinde konuştu.

Adnan Mercan (Adnan Mercan Meyhane):

“Devlet bizi terk etti ama biz çalışanlarımızı terk etmiyoruz”

Dünyanın mücadele ettiği bir salgınla ülkenin de savaştığını söyleyen Adnan Mercan, devletin bu süreçte koyduğu kuralların çok kötü olduğunu savundu.

Açık pazarlarla beraber berber ve kuaförlerin açılım hazırlığı yaptığını ifade eden Mercan, restoran, meyhane, cafe ve barların neden kapalı olduğunu sordu.

Mercan,” Paket servis ne yazık bizi kurtarmıyor. Elemanımız var durdurmuyoruz, sigorta maaşı her şeyi karşılanıyor bugün çalışanımı bırakamam devlet bizi terk etti ama biz yapamayız. Bir başımıza kaldık, açılsak bile asla eskisi olmayacak. Açılım kayıplarımızı karşılamayacak restoran ve meyhaneler hastalık saçmaz evde de herkes kalabalık oturuyor. Dilerim bir çare üretilir” dedi.

Nidai Çalış (Mağdurlar Meyhanesi):

“8 Mart Kadınlar Günü’nde açılmayı bekliyoruz”

Açılıma yönelik Sağlık Bakanı ile görüşme sağladıklarını taleplerini de ilettiklerini kaydeden Nidai Çalış, eğlence sektörü, cafe, barlar ve restoranların Aralık ayından bu yana kapalı olduklarını söyledi.

Sektörün dayanacak gücü kalmadığını ifade eden Çalış, Aralık ayında yılbaşı nedeniyle birçok toplu rezerve aldıklarını, bunun yanında büyük rakamlar harcayarak alışverişlerini stoklarını yaptıklarını ancak hepsinin ellerinde patladığını kaydetti.

Çalış, “Dayanacak gücümüz kalmadı 8 Mart Kadınlar Günü gibi özel bir günde açılmayı planlıyoruz güzel bir anlamı da olur. Zararımız çok büyük, Aralık ayında toplu iş yemekleri yeni yıl için toplu rezerveler aldık büyük rakamlardı bunlar, alışverişlerimiz oldu, stoklarımızı ona göre yaptık eleman giderlerimiz var. Kapalıyken en büyük zararımız, elektrik su faturaların aktif olması bu çok üzücü. Her şeyin bir an önce karşılanmasını talep etmiyoruz ama öksüz evlatta değiliz” dedi.

Fatma Karasalih (Göktan Büfe):

“Kurallara uygun açılmak isteriz”

İşlerde ciddi düşüşler olduğunu ifade eden Fatma Karasalih, Ocak sonu yaşanan kapanma sonrası, paket servise açıldıklarını ama bunun da çok kurtarıcı olmadığını söyledi.

Karasalih, kurallara uygun açılım yapma taleplerini olduğunu söyledi.