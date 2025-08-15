Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde başlattığı süresiz grev dördüncü gününe girdi.

Grevin ilk günü Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü, ikinci ve üçüncü günleri ise Başbakanlık önünde eylem yapan sendika, bugün protesto adresi olarak kooperatiflerin bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nı seçti.

Çalışanlar, tasarruf tedbirleri kapsamında dayatılan sekiz maddelik protokole ve emekliliği geldiği gerekçesiyle 44 emekçinin işten çıkarılma girişimine tepki göstermek amacıyla bakanlık binası önünde toplandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri ile bazı sendikalar da eyleme destek verirken, çalışanlar protesto sırasında bakanlık binasına yumurta fırlattı.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz

“Arkadaşlarımızın işte durdurma kağıtları imzalanırsa Mukayyitliği basacağız”

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, burada yaptığı açıklamada, grevin hak mücadelesi sonuçlanana kadar süreceğini söyledi. Haklarından geri adım atmayacaklarını ve hiçbir arkadaşlarını feda etmeyeceklerini belirten Güröz, yöneticilerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Kooperatiflerin atanmış kişiler yerine kooperatifçiler tarafından yönetilmesini isteyen Güröz, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin sessizliğine tepki göstererek, olası işten durdurma yazılarının imzalanması halinde “Mukayyitliği basacaklarını” vurguladı.

Koop-Sen Genel Sekreteri Rifat Tuğsal:

“Hiçbir arkadaşımızı feda etmeyeceğiz”

Sendikanın Genel Sekreteri Rifat Tuğsal ise işe giriş sürecinde hangi parti aracılığıyla olunursa olunsun, göreve başlandıktan sonra herkesin kooperatifçi olduğunu belirtti. Hiçbir arkadaşlarını feda etmeyeceklerini ifade eden Tuğsal, muhatap bulamamanın çalışanları çaresiz bıraktığını, işten çıkarma tehlikesinin ise herkesin üzerinde baskı yarattığını söyledi.

KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Bu zihniyet kurumları uçuruma sürüklüyor”

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da mevcut yönetim anlayışını eleştirdi. Bu zihniyetin kurumları uçuruma sürüklediğini belirten Bengihan, siyasetin halk ve ekonomi için yapılması gerektiğini, ancak mevcut politikaların ekonomiyi çökerttiğini dile getirdi.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu

“Kıb-Tek ve kooperatifçilik saldırı altında”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu ise hem kooperatifçiliğin hem de halkın malı olan Kıb-Tek’in saldırı altında olduğunu vurguladı. İki kurumun da birilerine peşkeş çekilmek istendiğini söyleyen Tuğcu, Sayıştay raporlarında yer alan yolsuzluklara dikkat çekerek, bu zihniyete karşı emek mücadelesini sürdüreceklerini ve Koop-Sen’in yanında olacaklarını belirtti.