“Arhun’un sözleri ülkenin gerçeklerini yok sayıyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un asgari ücretle ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bengihan, Arhun’un söylemlerinin emeğe ve emekçiye bakış açısını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Bengihan, ülkede son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve döviz krizinin etkisiyle özellikle asgari ücretli özel sektör çalışanlarının temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığına dikkat çekti. “Sağlıklı beslenmek bir yana, karnını doyurmakta zorlanan binlerce emekçi ve okula aç giden çocuk sayısının arttığı bir dönemde bu söylemler, ülke gerçeklerinden kopuk bir yaklaşımı yansıtmaktadır” dedi.

“164 bin kayıtlı sigortalının 76 bin 619’u KKTC vatandaşı”

KTAMS’ın verilerine göre ülkede yaklaşık 164 bin sigortalı çalışan bulunduğunu hatırlatan Bengihan, bunların 76 bin 619’unun KKTC vatandaşı olduğunu, 18 bin 877 KKTC yurttaşının ise sosyal güvenlik yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapıldığını belirtti. Bengihan, bazı işverenlerin çalışanlarının gerçek maaşları yerine asgari ücret üzerinden sosyal güvenlik yatırımı yaptığını ifade ederek, “Bu, emekçinin geleceğinden, emekli maaşından ve İhtiyat Sandığı birikiminden çalmaktır” dedi.

“Asgari ücretle çalışan Kıbrıslı yok söylemi düşündürücü”

Arhun’un “Asgari ücretle çalışan Kıbrıslı yoktur” şeklindeki açıklamasını eleştiren Bengihan, birçok gencin asgari ücretli çalışmaktansa eğitim gördüğü ülkede kalmayı veya göç etmeyi tercih ettiğini vurguladı.

“80–100 dolarlık ücret kıyaslaması ırkçılık kokuyor”

Arhun’un Hindistan ve Bangladeş’teki düşük ücretlerle kıyaslama yapmasına da tepki gösteren Bengihan, bu söylemlerin “ırkçılık koktuğunu” ifade etti. Bengihan, “Bu ülkede suya ve kuru ekmeğe dahi yetmeyecek 80–100 dolarlık ücreti işçilere reva görmek, yabancı emekçiyi köle olarak görmek anlamına gelir. İşçinin ırkına göre ücret belirlenen bir ülke var mı?” ifadelerini kullandı.

“Emeği değersizleştiren, emekçiyi sömürü aracı olarak gören, buram buram ırkçılık kokan bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz” diyen Bengihan, Arhun’un ayda 80–100 euroya çalışacak işçi arıyorsa işyerlerini Bangladeş veya Hindistan’a taşıması gerektiğini söyledi.