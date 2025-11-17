Araçtan 1 kilo uyuşturucu çıktı, sürücü tutuklandı
Lefkoşa - Mağusa Anayolu'nda dün akşam gerçekleştirilen 'Kavşak Operasyonu'nda bir araçta yapılan aramada 1 kilogram ağırlığında uyuşturucu tespit edildi, araç sürücüsü tutuklandı.
A+A-
Lefkoşa - Mağusa Anayolu'nda dün akşam gerçekleştirilen 'Kavşak Operasyonu'nda bir araçta yapılan aramada 1 kilogram ağırlığında uyuşturucu tespit edildi, araç sürücüsü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, operasyon saat 22.00 sıralarında Güvercinlik Kavşağı'nda gerçekleşti. N.O.H.(E-29)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda toplam 1 kilogram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.
Söz konusu tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Bu haber toplam 332 defa okunmuştur
Etiketler : polis, uyuşturucu