Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Araçtan 1 kilo uyuşturucu çıktı, sürücü tutuklandı
Araçtan 1 kilo uyuşturucu çıktı, sürücü tutuklandı

Araçtan 1 kilo uyuşturucu çıktı, sürücü tutuklandı

Lefkoşa - Mağusa Anayolu'nda dün akşam gerçekleştirilen 'Kavşak Operasyonu'nda bir araçta yapılan aramada 1 kilogram ağırlığında uyuşturucu tespit edildi, araç sürücüsü tutuklandı.

A+A-

Lefkoşa - Mağusa Anayolu'nda dün akşam gerçekleştirilen 'Kavşak Operasyonu'nda bir araçta yapılan aramada 1 kilogram ağırlığında uyuşturucu tespit edildi, araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, operasyon saat 22.00 sıralarında Güvercinlik Kavşağı'nda gerçekleşti. N.O.H.(E-29)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda toplam 1 kilogram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Bu haber toplam 332 defa okunmuştur
Etiketler : ,