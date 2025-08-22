Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, dün akşam CTP Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman için Girne’de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili kendisini eleştirenlere yanıt verdi, “Antik çağdan kalma cümleler ve korkutma çabaları yine başladı” dedi.

“Bizim sınırımız da Baf'ta, Limasol'da, Larnaka’dadır” diyen Şenkul, “Bizim yurt sevgimiz, vatan sevgimizi söylememize gerek yoktur, yaptıklarımız ortadadır. Az laf çok iş diyoruz ya, işte vatan sevgisi tam da oradadır” ifadelerini kullandı.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, etkinlikte yaptığı konuşma sonrası ayakta alkışlanmıştı.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

Dün akşamki halk buluşması belli ki birilerini rahatsız etti, antik çağdan kalma cümleler ve korkutma çabaları yine başladı

Rumlar diyormuş ki:

Bizim sınırımız Girne’dedir.

E biz de diyoruz ki :

Bizim sınırımız da Baf'ta,Limasol'da, Larnakada'dır.

Bizim başkasının yerinde gözümüz yok ancak başkalarının Girne’de gözü varsa biz bundan niye korkalım ki ?

Ya da şöyle soralım Kıbrıslı Türkler ne zaman birinden korkmuş ve mücadeleden geri durmuş ki?

Geçin bunları…

Bu şekilde düşünen Rumlar var ya onlar korksun,

bir de yurdumuzu dönüm dönüm birilerine peşkeş çekip bunu devlet ve bayrak deyince gizleyebileceğini zannedenler korksun.

Bizim yurt sevgimiz, vatan sevgimizi söylememize gerek yoktur, yaptıklarımız ortadadır.

Az laf çok iş diyoruz ya, işte vatan sevgisi tam da oradadır…"