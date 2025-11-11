“Annemi öldürmekle tehdit ettiler, pişmanım”

Lefkoşa’da Sami Doğan’a ait oto galerinin ofis kısmına iki el ateş edilerek zarar verilmesine ilişkin soruşturmada, daha önce tutuklanan taksici M.G. serbest bırakılırken H.İ.B. yeniden tutuklandı; H.A., E.N., R.E.D. ve M.M.B. ise mahkemeye çıkarılarak 8 gün ek tutukluluk süresine bağlandı.

Olayla ilgili mahkemede şahadet veren polis çavuşu Kemal Erdelhun, Hamit Altıok ve Emiray Naifoğlu, 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 civarında Lefkoşa, Ali Hoca Sokak üzerindeki Sami Doğan Motors isimli galeri ofisine Maraton marka 9 mm tabanca ile iki el ateş edildiğini; ofisin duvar ve alüminyum kısımlarında hasar meydana geldiğini anlattı. Olay yerinde yapılan incelemede 2 adet 9 mm boş kovan ve 1 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirilip emare alındı.

Polis, aynı gece olayla bağlantılı olarak namlusunda sıkışmış 1 adet 9 mm fişek bulunan bir tabancanın, zanlıların giydikleri kıyafetlerle birlikte olay mahalline yaklaşık 500 metre kuzeydoğu istikametindeki bir dere yatağı içinde tespit edilerek zapt edildiğini bildirdi. Zanlıların aynı gün yakalanıp Lefkoşa Kaza Mahkemesine getirildiği ve aleyhlerinde ek süre temin edildiği belirtildi. Polis, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini aktardı.

İleri soruşturmada, E.A.’nın olaydaki tabancayı temin ettiğinin belirlendiği, 8 Kasım’da derdest emri ile tutuklandığı ve ikamet adresinde yapılan aramada merdiven-asansör kulesi damında Maraton marka 9 mm tabanca, takılı şarjöründe 7 fişek ve paket içinde 86 adet 9 mm tabanca fişeği bulunduğu ifade edildi. Polis memuru, E.A.’nın gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini de mahkemeye bildirdi. E.A. mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre verildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca Rahman Eren Demir ile Muhammet Mustafa Balta’nın da tutuklandığı; bu iki zanlının mahkemeye çıkarılarak 1 gün ek süre aldığı, ardından Halil İbrahim Börtçe’nin de tutuklandığı kaydedildi.

Polis çavuşu, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak yeni ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirterek mahkemeden 8 gün ek süre talep etti.

Mahkemede konuşan H.A., “Emmi lakaplı şahıs annemin gittiği markete gitti, görüntülü arayıp annemi gösterdi ve eğer bu işi yapmazsan seni de anneni de öldürürüz dedi. Mecbur kaldım, pişmanım” ifadelerini kullandı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.