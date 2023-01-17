Anket: Halk kendini “etkisiz” hissediyor

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Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS), her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği araştırma çalışmalarının Aralık 2022 sonuçlarını açıkladı.

CMIRS’ten yapılan açıklamaya göre, telefon anketi şeklinde yürütülen çalışma kapsamında 500 kişi ile görüşüldü.

Ankete göre, vatandaşın neredeyse yarısı, siyasi iradenin kendisinde olmadığını düşünüyor. Ankete katılan yurttaşların yüzde 42.29’u “Kıbrıs sorunu” üzerinde; 44.89’u ise “siyaset” üzerinde etkisiz hissediyor…

Araştırmada, KKTC’nin demokrasi puanı da ölçüldü. “Ölçülmeye başlandığı günden itibaren düşmeye devam ettiği” ifade edilen KKTC’de demokrasinin işleyişi puanı, Aralık 2022’de 4.09 olarak belirlendi. Mart 2021’de demokrasi puanı 4.91 olan KKTC; Haziran 2021 anketinde ise 3.74 puan almıştı.

Yüzde 91.74’ün “ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini” düşündüğü araştırma sonuçlarına göre, ülkenin en önemli sorunu ekonomi. Sıralamada, ilk üç sıraya da ekonomik sorunlar yerleşti.

Ankete katılanların yüzde 84.14’ü 2 sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olacağını belirtiyor. Öte yandan, katılımcıların yüzde 88.14’ü ise ülkenin gelecekteki ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünüyor.

CMIRS anketinde, katılımcılara “yolsuzluğun yaygın olup olmadığı” da soruldu; katılımcıların yüzde 75’i, “ülkede yolsuzluğun yaygın olduğu” yönünde görüş belirtti.

Ankette, katılımcıların yüzde 67.8’i ise “ülkede herkes yasalar önünde eşit muamele görür” cümlesine katılmadığını belirtti.

Anketten dikkat çeken sonuçlar…

Halkın yüzde 91.74’ü “ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini” düşünüyor

Ankete göre, katılımcıların yüzde 91.74’ü, “ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini” düşünüyor.

Ekim 2017 tarihli araştırmada, katılımcıların yüzde 72.68’i böyle düşünürken, Aralık 2021’den bu yana ülkedeki işlerin yanlış yönde gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 90’ın altına düşmüyor.

Toplumda İşlerin Yanlış Gitmesi (%) Nisan 2017 80.38 Temmuz 2017 88.82 Ekim 2017 72.68 Şubat 2018 75.67 Haziran 2018 77.9 Eylül 2018 85 Aralık 2018 81.16 Mart 2019 75.58 Haziran 2019 80.75 Eylül 2019 69.48 Aralık 2019 79.36 Mayıs 2020 76.74 Haziran 2020 76.9 Eylül 2020 88.26 Aralık 2020 86.63 Mart 2021 86.86 Haziran 2021 81.55 Eylül 2021 89 Aralık 2021 93.39 Nisan 2022 96.26 Haziran 2022 97.42 Eylül 2022 94.14 Aralık 2022 91.74

En önemli sorun "ekonomi"

Ülkenin en önemli sorunlarının da sorulduğu araştırmada, ilk üç sırada ekonomik sorunlar yer aldı.

Birinci sırada, “Ekonomik sorunlar” yer alırken, ikinci sırada “enflasyon” ve üçüncü sırada “Yüksek yaşam maliyetleri” yer aldı.

Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunlarını sırasıyla:

Ekonomik sorunlar Enflasyon Yüksek yaşam maliyetleri Sağlık sistemi Kıbrıs Sorunu Yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler

Yüzde 84, “2 sene içerisinde ekonomik durumum daha kötü olacak” diyor

Ankete katılanların yüzde 84.14’ü 2 sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olacağını belirtiyor.

Bu oran Eylül 2022 anketinde yüzde 70.64, Haziran 2022’de ise 86.3 idi.

Gelecekte kendi ekonomik durumunun daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 3.41.

Yüzde 88.14, ülkenin ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünüyor

Öte yandan, katılımcıların yüzde 88.14’ü ise ülkenin gelecekteki ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünüyor.

Bu oran Eylül 2022 anketinde 85.51%, Haziran anketinde ise 93.87% idi.

Ülkenin ekonomik durumunun 2 sene içerisinde daha iyi olacağını düşünenlerin oranı sadece yüzde 2.87.

Kendi ekonomik durumuyla ilgili beklentilere benzer bir şekilde 2 sene içerisinde ülkenin ekonomik durumu ayni kalacak diyenlerin oranı ise yüzde 9.

KKTC’nin demokrasi puanı: 10’da 4.09

Araştırmada, KKTC’de demokrasinin işleyişine ilişkin sorulara da yanıt veren katılımcılardan, “KKTC’de demokrasinin işleyişine 10 üzerinden bir demokrasi puanı” vermeleri istendi.

Mart 2021’de demokrasi puanı 4.91 olan KKTC; Haziran 2021 anketinde ise 3.74 puan almıştı.

“Ölçülmeye başlandığı günden itibaren düşmeye devam ettiği” ifade edilen KKTC’de demokrasinin işleyişi puanı, Aralık 2022’de 4.09 olarak belirlendi.

Yüzde 48.69 “haklarının korunduğunu” düşünüyor

Katılımcılara, “Bir birey olarak ülkede haklarının korunduğunu düşünüp, düşünmedikleri” de soruldu. Bu kapsamda, ankete katılanların yüzde 48.69’u, “bir birey olarak ülkede haklarımın korunduğunu düşünüyorum” diyebildi.

Yüzde 51.31 ise bu soruya ya cevap vermedi ya da haklarının korunmadığını düşündüğünü belirtti.

Yüzde 75, “yolsuzluk yaygındır” dedi

CMIRS anketinde, katılımcılara “yolsuzluğun yaygın olup olmadığı” da soruldu.

Katılımcıların yüzde 75’i, “ülkede yolsuzluğun yaygın olduğu” yönünde görüş belirtti.

Yüzde 67.8: “Yasalar önünde herkes eşit muamele görmüyor”

Ankette, “ülkede yaşayan herkesin yasalar önünde eşit muamele görüp görmediği” de soruldu.

Katılanların yüzde 67.8’i “ülkede herkes yasalar önünde eşit muamele görür” cümlesine katılmadığını belirtti.

Buna katıldığını belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 20.6.

Halkın yüzde 44.89’u kendini “siyaset üzerinde etkisiz” hissediyor

Ankette, katılımcılara “bir vatandaş olarak kendinizi siyaset üzerinde etkili hissediyor musunuz?” sorusu da soruldu.

Katılımcıların yüzde 44.89’u “bir vatandaş olarak kendini siyaset üzerinde etkisiz hissettiğini” belirtirken, sadece 13.82% ise etkili hissettiğini ortaya koydu.

Yüzde 41.08 ise “ne etkili ne etkisiz” olarak nitelendirdi.

Halkın yüzde 42.29’u kendini “Kıbrıs sorunu üzerinde etkisiz” hissediyor

Ankette ayrıca, katılımcılara “bir vatandaş olarak kendinizi Kıbrıs sorunu üzerinde etkili hissediyor musunuz?” sorusu da soruldu.

Ankete katılanların yüzde 42.29’u bir vatandaş olarak kendini Kıbrıs Sorunu üzerinde etkisiz hissettiğini belirtti.

Kıbrıs Sorunu üzerinde etkili olabildiğini hissettiğini belirtenlerin oranı ise sadece 18.03.