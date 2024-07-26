“Anız yakımı yerine anız ekilmeli”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erayman özellikle Akdeniz iklim kuşağındaki toprakların organik maddece fakir olduklarını anımsatarak, birçok kişi tarafından tercih edilen anız yakımının toprağın daha da çoraklaştırdığını ve anız yakımı yerine anız ekiminin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Anızın, buğday ve arpa gibi tahılların hasadından sonra geriye kalan saplar olduğunu söyleyen Erayman, özellikle ikinci bir bitkinin ekimini kolaylaştırmak amacıyla toprağa gömülmediğini ve vatandaşlar tarafından onun yerine yakılmasının tercih edildiğini kaydetti.

Dekan Erayman, kısa vadede anız yakımının hastalık ve zararlılara karşı mücadele için etkili olduğunun da düşünüldüğünü aktararak, aslında bunun gerçek olmadığını hatta tam tersi bir etki yarattığının altını çizdi.

Anız yakımı sonrasında tarladaki siyahlaşmanın mor ötesi ışınları yayarak, yaprak biti gibi zararlıları cezbetmesi yanı sıra yanmayan sapların veya tarla etrafındaki bitkilerin kök hastalıkları ile septorya gibi yaprak leke hastalıklarına da engel olmadığını söyleyen Erayman, bu durumun aslında toprağın daha da çoraklaşmasına neden olduğunu belirtti.

Anız yakımında organik madde ile beraber atılan gübrelerin yararlı hale getirilip bitkiye sunulan mikroorganizmaların da yok edildiğini dile getiren Erayman, bu durumun toprağı daha da çoraklaştırıp, rüzgâr ve yağmur erozyonuna daha çok maruz bırakacağını anımsattı.

Erayman, doğal denge açısından da anız yakmanın tarladaki yaban hayvanlarının yaşantısını tehlike altına aldığını belirterek, “Özellikle tarladaki bitkilere musallat olan zararlı böcekleri yiyen kuşlar, çiftçilerimizin baş belası olan farelerin düşmanı olan yılanlar yuvalarını çoğunlukla tarla içerisine yapmakta, yanan anızla birlikte bu canlıların hayatı ve biyoçeşitliliği de riske girmektedir” dedi.

Ayrıca anız yakmanın en önemli risklerinden bir tanesinin de yangın tehlikesi olduğunun altını çizen Erayman, “Tarlada kalan anız barut gibi anında alev alır. Rüzgarla başka tarla, ev, orman vb. gibi alanlara sıçrayıp maddi ve manevi büyük kayıplar yaşatabilir” ifadesini kullandı.

Erayman konuşmasında anız yakımına en iyi alternatifin son yıllarda birçok ülkede popüler hale gelen ve toprak verimliliğini artıran bir yöntem olan anız ekim yöntemi olduğunu söyleyerek, “Özel makine ve ekipmanlarla doğrudan anıza ekim yapılması ekim nöbetini teşvik ederek, topraktaki organik madde ve faydalı mikroorganizma faaliyetlerini iyileştirip daha az su ve gübre gibi girdileri azaltıp, kalite ve verimliliği artırıyor” tavsiyesinde bulundu.