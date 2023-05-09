“Ani ölümlerin en büyük sebebi KALP KRİZİ!”

▶ Kardiyoloji uzmanı ve Eski Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji klinik şefi Gülgün Vaiz son günlerde artışıyla dikkat çeken ani ölümlere ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu, ani ölümlerin en büyük sebebinin kalp krizi olduğunu söyledi.

Batuhan BORAKAN

Kardiyoloji uzmanı ve Eski Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji klinik şefi Gülgün Vaiz, ‘ani ölüm’ü tanımladı, kalp krizi, kalp yetmezliği, doğuştan olan kalp hastalıkları, uyuşturucu madde kullanımı ve tıbbi ilaçlar gibi nedenlerin buna yol açabileceğine işaret etti.

“Daha önceye ait tanımlanmış hiçbir hastalığı olmayan bir kişinin beklenmedik bir şekilde aniden şikayetlerinin başlayıp kısa süre içerisinde hayatını kaybetmesine tıbbi olarak ani kalp ölümü diyoruz” diyen Dr. Vaiz, alınacak tedbirlerle ani ölümlerin önlenebileceğine de değindi.

“Ani ölüm her yaşta olabilir”

“Her yaşta ‘ani ölüm’ olabilir” diyen Vaiz, “İlerleyen yaşlarda ani ölüm daha sık görülmektedir bunun nedeni de yaşla birlikte artan hastalıklardır” şeklinde konuştu.

Vaiz, erkeklerde ani ölüm riskinin kadınlara göre 4-5 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Vaiz, “Ailede daha önce ani ölümden dolayı hayatını kaybeden biri varsa veya ailede kalp hastası biri varsa mutlaka check up yapılıp o kişide de herhangi bir sıkıntı olmaması için önlem alınması gerekir” şeklinde konuştu.

“Kalp krizi %70 oranında ani ölümlere neden oluyor”

Kardiyolog Vaiz, şeker, yüksek tansiyon, aşırı kilo gibi nedenler kalp krizin tetiklediğini söyledi.

Vaiz, “Gerekli kontrollerden geçip erken tespit yaparsak, ani ölüm riskini en aza indirebiliriz” dedi.

Yalnızca kalp krizinin bu etkenlerden ortaya çıkmayacağını belirten Vaiz, “genetik olarak ‘ritim bozukluğu’ genlerini taşıyan insanlar olabilir” ifadelerine yer verdi.

Aile fertlerinden biri daha önceden 60 yaş altında ani ölümden dolayı hayatını kaybettiyse, o zaman bu insanların ailesinin ‘kalp check up’ından geçilmesi gerekir” diyen Vaiz, “aynı şekilde ağır spor dallarıyla uğraşanlar sporcular, pilot, otobüs şoförü gibi meslek gruplarıyla uğraşan kişiler ciddi bir check up tan geçmesi gerekir ki bu sebepleri ortaya çıkarmasın” şeklinde konuştu.

“Genç hastalarda en çok görülen ani ölüm nedeni UYUŞTURUCU”

Gülgün Vaiz özellikle genç hastalarda ani ölümün en büyük nedeninin uyuşturucu olduğunu söyledi.

Vaiz, “Evde, sokak ortasında, araç içerisinde ölü bulunan gençlerde gözlemlediğimiz en büyük ani ölüm nedeni uyuşturucu madde kaynaklı kalp krizleri, kalp yetmezliği gibi faktörlerdir” dedi.

“Ani ölümler engellenebilir”

Kardiyoloji uzmanı Gülgün Vaiz, “Tedbirlerimizi aldığımız takdirde ani ölümleri önleyebiliriz” dedi.

Vaiz, herkesin altı ay veya yılda bir kez check up tan geçmesi gerektiğini ve kalpte herhangi bir olumsuzluk varsa anında tedaviye başlanması gerektiğini belirterek bunun yanında aşırı yağlı, tuzlu veya şekerli besinler tüketilmemesini uyuşturucu madde veya yoğun sigara ve alkol kullanımından uzak durulması gerektiğini belirtti.

“PGM Basın Subaylığı’nın verdiği her ani ölüm, ani ölüm değildir”

Gülgün Vaiz, “Polis Basın Subaylığı intihar, kanser gibi nedeni daha önceden bilinen veya otopsi yapmadan anlaşılan olayları da ani ölüm olarak adlandırıyorlar, ani ölüm olarak verilen her ölüm ani ölüm değildir” dedi.

Vaiz, “Ani ölüm diye adlandırılan kişinin tanımlanan bir hastalığın olmadan hayatını kaybetmesi gerekir, bu konuda kamuoyuna daha dikkatli veriler ortaya konması gerekir” şeklinde konuştu.