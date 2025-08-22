Dev-İş, yasa gücünde kararnamenin iptali için yargıya başvurdu

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), yabancı uyruklu emekçilerin maaşlarından kesinti yapılmasına imkan tanıyan yasa gücünde kararnamenin iptali için yargıya başvurdu. Dev-İş, söz konusu kararnameyle ilgili olarak hem iptal hem de yürütmenin durdurulması talebiyle dava dosyaladı. Federasyonun bu girişimine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Bağımsızlık Yolu, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve bazı sendikalar da destek verdi. Konuyla ilgili basın toplantısı Lefkoşa Mahkemeleri önünde gerçekleştirildi.

“Anayasa’ya aykırı bir kararın daha karşısındayız”

Dev-İş Başkanı Semih Kolozali, bugüne kadar Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümetinin aldığı birçok kararın dava konusu olduğunu, her seferinde de hükümetin geri adım atmak zorunda kaldığını hatırlattı. Kolozali, Anayasa’ya aykırı bir kararın daha karşısında olduklarını belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun öncülüğünde çıkarılan kararnameyle yabancı uyruklu göçmen işçilerin asgari ücretin altında maaş almasının önünün açılmak istendiğini söyledi.

Gardiyanoğlu’nun bu düzenlemenin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına uygun olduğunu iddia ettiğini aktaran Kolozali, oysa ILO’nun en temel ilkesinin eşit işe eşit ücret olduğunu vurguladı. Kolozali, ayrıca din, milliyet ve doğum yerine bakılmaksızın tüm çalışanların ülkedeki yasalardan ve ücret politikalarından eşit yararlanma hakkına sahip olduğunun altını çizdi. Hükümetin toplumun gerçek sorunlarıyla ilgilenmek yerine bireysel çıkarlara dayalı bakan değişiklikleri yaptığını da dile getiren Kolozali, davayı açacaklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Dev-İş’in avukatı Serkan Mesutoğlu:

“Eşit işe eşit ücret Anayasa’nın güvencesinde”

Dev-İş’in avukatı Serkan Mesutoğlu, eşit işe eşit ücret ilkesinin hem uluslararası sözleşmeler hem de Anayasa tarafından güvence altına alındığını belirtti. Yasa gücünde kararnamenin bu evrensel değerlere saldırı niteliğinde olduğunu söyleyen Mesutoğlu, söz konusu düzenlemenin iptali için dava açtıklarını açıkladı.

Yasa yapma yetkisinin Cumhuriyet Meclisi’ne ait olduğunu vurgulayan Mesutoğlu, Bakanlar Kurulu’nun sadece ivedilik arz eden istisnai durumlarda yasa gücünde kararname çıkarabileceğini kaydetti. Oysa bu düzenlemenin ivedilik gerektiren bir durum olmadığını, uzun süredir sermaye çevreleri tarafından gündeme getirildiğini hatırlatan Mesutoğlu, bu nedenle teknik açıdan da kararnameyle düzenlenemeyecek bir konu olduğunu belirtti. Yürütmenin durdurulması için de başvuru yaptıklarını ifade eden Mesutoğlu, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Mücadelemiz hukuki ve eylemsel boyutta sürecek”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem de hükümetin aldığı kararların halkın yararına olmadığını, Anayasa’nın göz ardı edilerek üretildiğini ifade etti. Eylem, sendikaların hem hukuki hem de eylemsel mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.

Bağımsızlık Yolu PM üyesi Cansu Nazlı:

“Asgari ücretin mal olarak ödenemeyeceğini düzenleyen yasal hükümler var”

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi (PM) üyesi Avukat Cansu N. Nazlı ise mevcut yasa gücünde kararnameyle iş yasası ve asgari ücretle ilgili mevzuatın ihlal edildiğini söyledi. Nazlı, yol ve yemek giderlerinin maaştan düşülemeyeceğini, ücretin mal olarak ödenemeyeceğini düzenleyen yasal hükümler bulunduğunu hatırlattı.

Asgari ücretin bir çalışanın ailesiyle birlikte geçinebileceği en düşük ücret olarak tanımlandığını vurgulayan Nazlı, ancak yabancı işçilerin birey olarak ele alınıp ailesi yokmuş gibi varsayıldığını ifade etti. Nazlı, bu kararnameyle barınma ve yemek giderlerinin düşülerek asgari ücretin fiilen azaltılmasının Anayasa’ya ve mevcut yasalara aykırı olduğunu dile getirdi.