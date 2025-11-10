Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Fiber Meselesi Ve Sayın Bakanın Halleri” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

Bağımsız Milletvekili Baybars, söz konusu protokolün 3 farklı meselesinin mevcut olduğuna dikkat çekerek, “Anayasa, hukuki içerik ve teknik açıdan ele alınmalı.” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, Meclis’te bilgiye sunulan protokolün 90’a 2. maddesiyle bilgiye sunmanın yeterli olacağını söylediğini hatırlatan Baybars, “Protokol bu şekilde geçirilmişti. Daha en başından Anayasa’ya aykırı bir iş yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Baybars, Anayasa’nın 90. maddesinin, 1 yıldan uzun süren bir anlaşmanın Onay Yasası’na sunmaya ihtiyaç olduğunu belirttiğine vurgu yaparak, “Bu 25 yıllık bir sözleşmedir. Sadece bilgiye sunmakla olmaz, Onay Yasası’na ihtiyaç var.” diye konuştu.

Fiber Optik Protokolü’nün aynı maddeye göre KKTC’de mevcut yasaları da değiştiren bir anlaşma olduğunu kaydeden Baybars, “Özelleştirme Yasası, Elektronik Haberleşme Yasası, Kamu İhale Yasası ve Rekabet Yasası’na aykırı olan bu protokol İş Yasası’na da değişiklik getiriyor. Aynı zamanda vergi muafiyetleri açısından da vergi yasalarının üstüne çıkıyor.” açıklamasında bulundu.

Baybars, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Telekomünikasyon Dairesi’nin yetkisinde bulunan bir hizmet, herhangi bir ihale olmadan imzalanan protokolle özel bir şirkete devrediliyor. Telekomünikasyon Dairesi’nin ses hizmeti dışındaki bütün yetkileri de verilmiş oldu. Sadece yetkileri devretmekle de kalmayıp Telekomünikasyon Dairesi ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK), Elektronik Haberleşme Yasası ve benzeri yasalarla birlikte düzenleme ve denetleme yetkileri de alınmış oluyor.”