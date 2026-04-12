Amcaoğlu: “Bu kentte iyilik, sevgi ve dayanışma büyüyor”

Gönyeli–Alayköy Belediyesi (GAB) GABFEST 2026 kapsamında “Kır Yürüyüşü” düzenledi.

GAB Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Barajı’nda gerçekleştirilen Kır Yürüyüşü’ne ilişkin açıklamada bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Amcaoğlu, “Bu sabah bu kentte sadece adımlar atılmadı, iyilik, sevgi ve dayanışma büyüdü.” ifadelerini kullanarak, etkinliğin taşıdığı anlamın önemine dikkat çekti.

Yürüyüşün kalabalığı, enerjisi ve oluşturduğu atmosferle uzun süre unutulmayacak bir gün yaşandığını belirten Amcaoğlu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına atılan her adımın, bir çocuğun umuduna ve bir ailenin gücüne dönüştüğünü vurguladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen, yürüyüşe katılan ve destek veren vatandaşların kentte güçlü bir birliktelik örneği sergilediğini ifade eden Amcaoğlu, ortaya çıkan tablonun kent adına gurur verici olduğunu kaydetti.

Etkinliğe katkı koyanlara da teşekkür eden Başkan Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell’e, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na, Radyo Juke’a, tüm paydaşlara, sahada görev alan ekiplere ve katılım gösteren vatandaşlara yürekten teşekkür etti.

Başkan Amcaoğlu açıklamasında ayrıca, “Bugün bir kez daha gördük ki; bu kentte iyilik, birlikte yürüdükçe çoğalıyor ve doğa dostu adımlarla güçleniyor.” ifadelerine yer verdi.