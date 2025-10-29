Altuğra: “Ünal Üstel bana bakan ol dese, elimin tersiyle reddederim”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Genç TV’de yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. “Bugün Ünal Üstel bana bakan ol dese, elimin tersi ile reddederim” diyen Altuğra, partisi içinde bir mücadele verdiğini belirtti.

“Hakikatli UBP’lilere çağrı yapıyorum. Tam da şimdi partimize sahip çıkma zamanı” diyen Altuğra, partinin öz değerlerinden uzaklaştığını söyledi. “Atalarımız bu partiye büyük emek verdi. Lütfen sessiz kalmayın. Bu UBP, eski UBP değil. Liyakat yok, nezaket yok, saygı-sevgi yok…” ifadeleriyle tepki gösterdi. Altuğra, “Bakanlıktan alındığı için Üstel’e kızgın olduğu” yönündeki eleştirileri ise reddetti.