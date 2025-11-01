“Altuğra başta olmak üzere, yetkilerini aşanlar hakkında Üstel gerekli adımları atacaktır”

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde partinin çalışmalarına gerekli katkıyı sunmadığını belirttiği Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın, son günlerde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Savaşan, Altuğra’nın katıldığı programlarda parti ve Genel Başkan Ünal Üstel hakkında yaptığı “mesnetsiz açıklamaları” dikkatle ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, “Bu istişare ve değerlendirme süreci devam ederken, partimizi ve Sayın Genel Başkanımızı hedef alan açıklamaların kamuoyu önünde yapılması, iyi niyetli bir tutum olarak değerlendirilemez.” dedi.

Savaşan, “Seçim sürecinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyen kişilerin, seçim sonrasında partimizin birlik ve bütünlüğüne zarar verecek beyanlarda bulunması kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Savaşan, “Girne Milletvekili Sayın İzlem Gürçağ Altuğra başta olmak üzere, seçim öncesinde veya sürecinde partimizin birlik ve bütünlüğünü zedeleyici tavır ve beyanlarda bulunanlar yanı sıra yetkilerini aşanlar hakkında da Genel Başkanımız Sayın Ünal Üstel’in demokratik ilkeler doğrultusunda gerekli adımları atacağına olan inancımız tamdır.” dedi.