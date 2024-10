Alman Rock grubu Mad Max Legacy tarihi bir konsere imza attı

Almanların en eski ve güçlü rock gruplarından Mad Max Legacy geçtiğimiz yıllarda müzik ve dostluk adına gerçekleştirdiği iki toplumlu konserlerle adını duyuran “The Soulist’s Friends Across Borders Team-FAB” ile işbirliği içinde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne yardım konserinde

The Soulist Coffee and Music House’de 19 Ekim Cumartesi gecesi sahne aldı. ‘Best of 40 Years’ projesi ile Güney Amerika ve Avrupa turnesine devam eden grup 19 Ekim’de saat 19:00’da Kuzey Kıbrıs’ta da rockseverlerle buluştu. Kuzey Kıbrıs’ta sahne alan ilk Alman rock grubu da olan Mad Max Legacy öncesinde Kıbrıslı ustaların oluşturduğu Cyprus Rock Company sahne aldı.

Organizatörler Alper Cengiz ile Roland Eyerich gecede yaptıkları konuşmada “İlk olarak Almanya'dan konserin gerçekleşmesine katkı koyan Melissa Kanatlı ve Milinda Altunay, Kıbrıs’ta ulaşımda Ozy Taksi, konaklama için Almond Otel – Alsancak’a teşekkür ederiz. Bu işbirliği ve dayanışma olmasaydı bu konser de gerçekleşemeyecekti. Bu çalışmada takıma destek veren Neşe Yurtsever'e çok teşekkür ederiz. Cyprus Rock Company üyeleri Naim Korudağ, Koray Bali, Ed Sezener, Maral Useinov ve Nicky Louder'a de teşekkürler.

40.yıllarında en iyi şarkılarını The Soulist’te söylediler

Dethy Borchert (Baş Gitar), Axel Kruse (Davul), Fab Savage (Bas), Steven Screamz (vokal) ve Juergen Breforth (Ritim Gitar) yeni çıkan 'Best' albümüyle MAD MAX'ın 40 yılıyda The Soulist sahnesinde yer alırken performansları ile 12 parçalık sağlam bir rock gecesine imza attılar. Grup alkışlara iki de ek parçayla yanıt verdi. Gece sonunda konserden elde edilen 50.000 TL, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya'ya teslim edildi.