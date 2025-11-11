Alman emlakçının davası yarın sabaha ertelendi
Kuzeydeki Kıbrıslı Rum mallarıyla ilgili olarak adanın güneyinde tutuklu bulunan Alman emlakçı Ewa Isabella Kunzel'in Lefkoşa (Güney) Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda dün görülecek davası yarın sabaha ertelendi.
Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Kunzel’in tanıklığının kabul edilebilirliği konusunda Lefkoşa (Güney) Ağır Ceza Mahkemesi önünde bulunan ikinci “dava içindeki davanın” dün ertelendiğini yazdı.
Gazete iddia makamı temsilcisinin hastalığı yüzünden ertelemenin gerekli görüldüğünü ve sürecin yarın sabah 10’da devam edeceğini ekledi.
