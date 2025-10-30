“Aldıkları kararın hiçbir hükmü yoktur, yine yargıdan dönecektir”

Serap ŞAHİN

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Bakanlar Kurulu’nun sendikanın sürdürdüğü grevleri 60 gün süreyle erteleme kararının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava dosyaladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) de KTOEÖS’e destek vererek karara tepki gösterdi.

Mahkeme önünde basına açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Bakanlar Kurulu’nun daha önce de Anayasa’ya aykırı kararlar ürettiğini belirterek, “Yasa tanımaz, Anayasa tanımaz anlayışa karşı hem hukuki hem eylemsel mücadelemiz sürecek.” dedi.

Avukat Cansu Nazlı, kararın Anayasa ve yasalara aykırı olduğunu, grev hakkını sınırlandırdığını belirterek, “Bakanlar Kurulu, sendikanın anayasal ve yasal hakkı olan grev hakkını sanki yasa dışı bir eylemmiş gibi lanse ederek temel haklara saldırı mahiyetinde bir girişimde bulunmuştur.” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Bakanlar Kurulu’nun anayasal haklara sürekli müdahale ettiğini belirterek bunun “olağanlaştırılmaya çalışıldığını” söyledi. Gökçebel, despotik bir anlayışın temel hakları Bakanlar Kurulu inisiyatifinde değiştirmeye çalıştığını, halktan kopuk politikaların dayatıldığını ve sendikaların bu süreçte önemli bir denge unsuru olduğunu vurguladı. Disiplin tüzüğü örneğinde olduğu gibi hak ihlallerinin daha önce de mahkemeden döndüğünü hatırlatan Gökçebel, halkı uyanık olmaya çağırarak, “Buna dur deme zamanı gelmiştir” dedi.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, Ünal Üstel hükümetinin Anayasa’ya aykırı bir karara daha imza attığını belirterek, kararın sorumluluğunu Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nda olduğunu söyledi. Baybora, ülke kaynaklarının peşkeş çekildiğini savunarak, örgütlü mücadelenin Kıbrıs Türk toplumunun adil, demokratik ve hukukun üstünlüğüne bağlı yaşaması için kritik olduğunu vurguladı. Baybora, alınan kararın yargıdan döneceğini ve sendikaların mücadeleye devam edeceğini ifade ederek, “19 Ekim’de olduğu gibi hesap kesilecek.” dedi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Yasa tanımaz anlayışa karşı hukuki ve eylemsel mücadelemiz sürecek”

Mahkeme önünde basına açıklama yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararın Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle dava dosyaladıklarını söyledi.

Eylem, “Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararın anayasaya aykırı olduğuyla ilgili dava dosyalanmıştır. Bakanlar Kurulu Anayasaya aykırı olacak şekilde kararlar üretmesi ilk değildir ve ilk defa Anayasa Mahkemesi’nden dönmedi.” dedi.

Yasa tanımaz bir yönetim anlayışına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Eylem, “Yasa tanımaz, Anayasa tanımaz anlayışa karşı her türlü mücadelemiz devam edecektir. Hem hukuki hem de eylemsel mücadelemiz devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Avukat Cansu Nazlı:

“Bakanlar Kurulu temel haklara saldırı mahiyetinde bir girişimde bulunmuştur”

Avukat Cansu Nazlı, Bakanlar Kurulu’nun sendikanın açıklamış olduğu ve sürdürdüğü bazı grevleri kapsayan 60 günlük erteleme kararına karşı bugün Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açıldığını kaydetti.

Nazlı, “Bugün itibariyle meslektaşım Öncel Polili tarafından Yüksek İdare Mahkemesi'nde Bakanlar Kurulu'nun mevcut sendikanın açıklamış olduğu grevleri ve bazı yapmış olduğu grevleri de içeren şekilde bir 60 günlük bir erteleme kararı söz konusuydu. Bu kararın Anayasaya ve yasalara aykırı olduğu ve grev hakkının özüne dokunacak biçimde sınırlandırdığı, sendikanın grev hakkıyla ilgili Anayasaya aykırı bir şekilde bir sınırlama geçirdiği dolayısıyla Yüksek İdare Mahkemesi'nde bugün itibariyle bir dava ikame edilmiştir ve yine bu dava altında da bir ara emri müracaatıyla bu kararın yürütmesinin durdurulması talebinde bulunulmuştur.” dedi.

Nazlı, dava konusu edilen kararın gerekçelerinin mevzuatla hiçbir şekilde uyumlu olmadığını belirterek, “Bakanlar Kurulu, sendikanın anayasal ve yasal hakkı olan grev hakkını sanki yasa dışı bir eylemmiş gibi lanse ederek aslında temel haklara saldırı mahiyetinde bir girişimde bulunmuştur.” ifadelerini kullandı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

“Temel haklara saldırı olağanlaştırılmaya çalışılıyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Bakanlar Kurulu’nun Anayasa ile güvence altına alınan haklara sürekli müdahale ettiğini belirterek bu durumun “olağanlaştırılmaya çalışıldığını” söyledi.

Bu anlayışı “despotik” olarak niteleyen Gökçebel, “Bu despotik anlayış, bu örneklem nereden alınıyor bilmiyoruz ama anayasal güvence altına alınmış hakların Bakanlar Kurulu kararlarıyla, Bakanlar Kurulu inisiyatifindeymiş gibi değiştirilmesi, önlenmeye çalışılması normalleştirilme sürecine sokulan bir durumdur.” ifadelerini kullandı.

Gökçebel, ülkede uygulanmaya çalışılan politikaların halka dayatıldığını vurgulayarak, “Bu ülkede uygulanmaya çalışılan politikaların, bu ülkeye özgü düşünülen, bu ülkenin kurumlarınca, bu ülkenin ihtiyaçlarına göre oluşturulan politikalar olmadığı, bu dayatma politikalarını ileriye götürmeye çalışan ve halkından kopmuş bir anlayışın özellikle muhalefeti, muhalif duruşu sınırları çizilmiş, ne yapacağı idare tarafından belirlenmiş hale getirme anlayışı antidemokratik, despotça, faşizanca, faşizmin uygulandığı ülkelerde uygulanan bir anlayıştır.” dedi.

Sendikaların toplumda önemli bir denge unsuru olduğunu vurgulayan Gökçebel, “Anayasayı tek taraflı çiğneyen Bakanlar Kurulu’na ikide bir dava dosyalanmak ve davaların kazanılması neticesinde bunun hesabını ödemeyen Başbakan ve bakanlarla karşı karşıya gelmek bu toplumun kaderi olamaz.” ifadelerini kullandı.

Disiplin tüzüğünde yapılan değişikliğin Anayasa Mahkemesi’nden geri döndüğünü hatırlatan Gökçebel, “İki yıl tam gün olsun, disiplin tüzüğü olsun veya diğer konularda öğretmenleri ve diğer kesimleri eyleme sürükleyip diyet ödeten, maaşlarını kesen bir anlayış hesap verdi mi? Sorgulandı mı? Şimdi aynı şeyle karşı karşıyayız. Peki bu karar döndüğü zaman niye o Bakanlar Kurulu aynı sorumlulukla istifa etmiyor?” diye sordu.

Gökçebel, “Halkımız uyanık olmalıdır. Bu anlayışa prim verirsek günün sonunda hepimiz mahkeme koridorlarında ya da hapislerde buluşacağız. Buna dur deme zamanı gelmiştir” diyerek çağrısını yineledi.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora:

“Üstel hükümeti gayri yasal uygulamalara bir yenisini daha eklemiştir”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargının hem sendikalar hem de toplum için büyük önem taşıdığını belirterek, Ünal Üstel hükümetinin Anayasa’ya aykırı bir karara daha imza attığını söyledi.

Kararın sorumluluğunun Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ait olduğunu belirten Baybora, ülke kaynaklarının peşkeş çekildiğini savunarak, “Ülke kaynaklarını peşkeş çeken ve bu konularla ilgili sorulara Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'nın vermiş olduğu yanıt Meclis’te dün kamuoyunun bilgisine gelmiştir. ‘Yargıya gidebilirsiniz’. Sadece yargıya gitmekle kalmayacağız. Bizler sendikalar, örgütlü yapılar bu üçlü çete, harami hükümetinin bu koltuklarda oturduğu günlerin sayılı olduğunu söylemek gereklidir” dedi.

Baybora, “Örgütlü olabilmek ve örgütlü mücadele edebilmek, Kıbrıs Türk toplumunun bu coğrafyada adil, demokratik ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak yaşaması için en önemli unsurlardan biridir ve bu aldıkları kararın hiçbir hükmü yoktur. Bu yine yargıdan dönecektir. Fakat yargıdan dönene kadar olan süre içerisinde bizler sendikalar mücadele etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Baybora, “Ve evet, hesap kesilecek. Günü geldiğinde nasıl ki 19 Ekim'de kesildi, bunların da hesabı kesilecek.” ifadelerini kullandı.