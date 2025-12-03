Recep DAL

Kıbrıs’ın kuzeyinde brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL olarak uygulanan asgari ücret, yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaktan giderek uzaklaşıyor. Hayat pahalılığının her geçen gün arttığını dile getiren birçok kişi, mevcut ücretle geçinmenin mümkün olmadığını ifade ediyor.

YENİDÜZEN sokağa çıktı, yurttaşa asgari ücreti ve beklentilerini sordu. Yurttaşlar, özellikle market fiyatlarının ulaşılamaz seviyelere geldiğini, temel gıda maddeleri için bile kısıtlama yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Yurttaşlar, mevcut asgari ücretin “yetmediğini”, temel ihtiyaçlar karşısında eridiğini ve artış yapılsa bile hayat pahalılığı nedeniyle anlamını yitirdiğini söyledi. Kimileri asgari ücretin en az bir buçuk kat artırılması gerektiğini savunurken, kimileri de fiyatlar ucuzlatılmadıkça hiçbir artışın işe yaramayacağını ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşlar; gıda, kira ve market fiyatlarının karşısında mevcut ücretin “aile geçindirmeye yetmediği” ve asgari ücretin mutlaka yükseltilmesi ancak aynı zamanda da hayatın ucuzlatılması gerektiğini vurguladı.

YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşların açıklamaları şu şekilde:

Feriha Ulgar: Asgari ücret yeterli değil

“Şu andaki asgari ücret yeterli değil. İhtiyaçlar karşısında tamamıyla yetersiz kalıyor. 55 bin TL’nin altındaki net asgari ücretin kimseyi tatmin etmeyeceğini düşünüyorum. Oranlar düşük açıklansa da hayat gerçekten pahalı.”

Ömer Cangül Kalavaç: Hiçbir umudumuz kalmadı

“Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi de sarardım. Hiçbir umudumuz kalmadı. Asgari ücret yüzde yüz artırılsa bile yine az olur. Aldığımız maaş markette eriyor. Döviz yükseldi. Kendi paramız Türk Lirası da rezil durumda. Allah sonumuzu hayır getirsin.”

Mine Erçoban: Karanlığın içinde yürüyor gibiyiz

“Mevcut asgari ücret memlekette yaşayan hiçbir kesime yetmiyor. Marketlerde satılan ürünler ve gıdalar ucuzlatılmalıdır. Ancak bu şekilde asgari ücret yeterli olabilir. Bu şartlardan memnun değiliz. Maalesef bir beklentimiz de kalmadı. Bir karanlığın içinde yürüyor gibiyiz.”

Hakan Şık: Asgari ücret, mevcuttan en az bir buçuk kat daha fazla olmalı

“Şu anki asgari ücretten memnun değiliz. Belirlenecek olandan da memnun kalmayacağımızı düşünüyorum. Asgari ücret, mevcuttan en az bir buçuk kat daha fazla olmalı. Ancak böyle biraz olsun geçinebiliriz. Enflasyon çok yüksek.”

Havva Kozali: Fiyatlar aşağı çekilecekse asgari ücret aynı kalabilir

“Her şey çok pahalı. Fiyatlar aşağı çekilecekse asgari ücret aynı kalabilir. Asgari ücreti artırdıklarında ürün fiyatları da 2-3 kat zamlanıyor. Bu şekilde dengelenmez. Hayatın ucuzlatılması için çalışma yapılmalıdır.”

Esra Lekesiz Karabacak: 4 kişilik bir aileyi geçindirebilecek bir rakam değil

“Mevcut asgari ücret yetersiz. Ev kiralarına, marketteki ürünlerin fiyatlarına bakıldığında anlaşılıyor. Asgari ücretli pahalılıktan etkileniyor. İnsanlar, temel gıda maddelerini bile kısarak kullanıyor. Bu asgari ücret, 4 kişilik bir aileyi geçindirebilecek bir rakam değil. Minimum 65 bin bandında olmalı.”

Dilay Olurcan: Asgari ücret artmalıdır

“Bu şartlarda asgari ücret yetersiz. Bence daha yüksek olması lazım. Ürün fiyatları her geçen gün daha da artıyor. Bu fiyatlar da aşağıya çekilmelidir. Enflasyon düşürülebilirse asgari ücrete az artış yapılsa da olur. Fakat görünen o ki yükseliyor. O yüzden asgari ücret artmalıdır.”

Eylül Barani: Market fiyatları da orantısız şekilde zamlanmamalı

“Asgari ücret benim açımdan yeterli değil. Annesi ve babası asgari ücret üzerinden maaş alan biriyim. 2 asgari ücretle ancak geçinebiliyoruz. Bu maaşın artırılması gerekiyor. Market fiyatları da orantısız şekilde zamlanmamalı. Yoksa maaş artışının anlamı kalmıyor.”