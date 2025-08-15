Lefkoşa36 °C

Alagadi Fest bu akşam başlıyor

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen Alagadi Fest, 15-16 Ağustos 2025 tarihlerinde bölge halkına festival deneyimi yaşatacak. Etkinlik, müzik, dans, sahne gösterileri ve ünlü sanatçıların konserleriyle Alagadi sahilinde gerçekleşecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre festival programı şu şekilde: 15 Ağustos Cuma Festival korteji saat 19.15’te başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde sırasıyla:

Murat Mermer konseri (21.00)

Michael Jackson Show (22.00)

Mustafa Ceceli konseri (22.30)

16 Ağustos Cumartesi günü ise, Festivalin ikinci günü saat 20.00’de Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu ile başlayacak. Ardından:

Grup Otantik (20.45)

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Sirtaki Dans Ekibi (21.45)

Plaket takdimi (22.00)

Işın Karaca konseri (22.30)

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, tüm vatandaşları Alagadi sahilinde gerçekleştirilecek festivale davet ederek, “Müzik, dans ve eğlence dolu iki gün yaşamak için herkesi Alagadi Fest’e bekliyoruz” mesajı verdi.

 

 

