“Al-ver ile bu toplum bir yere gidemez"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Yönetim Kurulu, “Bu ülkede kötü siyaset uygulamaları alışkanlık haline getirildi. Uygulayanlar kadar, talep eden ve suskun kalanların varlığı da bu alışkanlığın sürmesine yardımcı oluyor.” dedi.

Seçime beş kala dağıtılan izinler ve kaynakların toplum iradesi karşılığında kullanılmasına dikkat çekilen açıklamada, “Al sana arsa, al sana T izni, al sana silah, Z izni, vatandaşlık… İstenilenin karşılığının oy olduğu saklanmıyor, biliniyor. En hafif deyimi ile al-ver ilişkisinden başka bir şey değil. Yapanlar da, talep edenler de yüz kızartıcı suç işliyor.” İfadeleri kullanıldı.

Yönetim Kurulu tarafından yazılı yapılan açıklamada, kamu kaynaklarının kötü siyaset yoluyla tüketildiğine işaret edildi, “Böyle devam ettikçe üretimin, emeğin, alın terinin, çalışarak, hak ederek kazanmanın bu ülkede değerini anlamsızlaştırıyorlar. Ülkeye karşı inancı ve güveni yok ediyorlar. Ülkeye değer katmak yerine, sadece tüketiyorlar, olanı da bitiriyorlar.” açıklamasında bulundu.

Toplu taşımacılık konusunda hükümetin kendi atadığı uzmanların 350 aracın yeterli olduğunu ortaya koyduğunu hatırlatan KTEZO, “Tam da bu çalışmanın ortasında bir sürü T izni, Z izni ve turistik izin dağıtıldı. Yani ne altı tutar ne üstü… Hangi kriter? Hangi plan? Hangi öngörü ile? 3-5 kişi dışında genel olarak taşımacılık can çekişirken, sorun çözme yerine bir darbe de sen vur!” ifadelerine yer verdi.

KTEZO Yönetim Kurulu, duruşlarının net olduğunu vurgulayarak, “Kötü siyaset ve alışkanlıklara son verme dışında bir seçeneğimiz yoktur. Sorumluluk hepimizindir, toplumundur, vicdan sahibi herkesindir.” açıklamasını yaptı.