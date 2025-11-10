“Akaryakıt zammı bütçedeki delikleri kapatmak için yapıldı”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, 29 Ekim’de yapılan 3,5 liralık akaryakıt zammının ham madde fiyatları ya da döviz kurlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Şahali, “Kıbrıs Türk kamuoyu bilmelidir ki bu zam tamamen bütçedeki delikleri kapatmak için yapılmıştır.” dedi.

Ham madde fiyatlarında döviz bazında yüzde 10’luk bir gerileme olmasına rağmen zammın yapıldığını belirten Şahali, “Ucuzlatılması gerekirken Fiyat İstikrar Fonu 3,5 TL artırılarak, Kıbrıs Türk insanının cebine el atan hükümet marifetidir son akaryakıt zammı.” ifadelerini kullandı.

Liman işçilerinin yüzde 30 eksik kapasite ile çalıştırıldığını tespit ettiklerini kaydeden CTP Milletvekili Erkut Şahali “Devlet aylık 7 milyonluk çıkar elde etmek için hem iş sağlığı ve güvenliğini hiçe sayıyor hem de yıllarını limana vermiş personelini köleye çeviriyor.” dedi.