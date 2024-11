Akansoy: Etkili muhalefet tüm toplumla birlikte hukuk ve demokrasiye sahip çıkmaktır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Etkili muhalefet tüm toplumla birlikte hukuk ve demokrasiye sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı ve yollarından şaşmadan yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Akansoy’un açıklaması şu şekilde:

“Mecliste yaşadığımız Başkanlık seçimi krizi hepimizi çok temel bir soru ile karşı karşıya bırakıyor:

Yaşadığımız bu topraklarda, demokratik hukuk devleti ilkelerine göre mi hayatımızı sürdüreceğiz, yoksa hukukun her an ihlal edilebileceği, demokrasinin her an ayaklar altına alınabileceği ve bunun normalleştirilebileceği bir ortam içerisinde mi kalacağız?

Bırakınız siyasi düşüncelerimizi bu zihniyet ile her bağlamda mücadele etmek bir yurttaşlık görevidir.

Halkın iradesine dayalı bir sistemi demokrasi ve hukuk temelinde inşa edebiliriz.

Siyaset kurumunun sorunların çözümü için yol alabilmesi için gücünü ve itibarını yeniden tesis etmesi gerekiyor.

Küçük bir toplumuz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bizim meselemiz ne dün ne de bugün “koltuk” oldu. Ancak etkili muhalefet yapılmadığı noktasında yapılan eleştiriler de hala kulağımda.

Etkili muhalefet tüm toplumla birlikte hukuk ve demokrasiye sahip çıkmaktır.

Yolsuzluğa, hırsızlığa, ahlaksızlığa, sömürüye karşı çıkmaktır, güçlü muhalefet…

Birer yurttaş olarak, Meclis’te yaşananlara, hükümetin içinde bulunduğu krize karşı sessiz kalmak, usanmak, küsmek bizi demokrasi dışına iter. Bu da toplum olarak siyasi irademizi daha da sarsar.

Usanma hakkımız yok.

Topluma güven veren daha iyi bir yönetim için siyasi iradeyi hep birlikte yaratabiliriz. Hep birlikte.

Bizde neden olmuyor, çocuklarımız neden göç ediyor, neden daha yaşanılabilir bir yapı kuramıyoruz sorusu bizim bıkmadan usanmadan, demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmamız ile yanıtını bulacak. Bunu da gerçekleştirebilecek insan kaynağı ve ortak akıl bu toplumun değerli halkında mevcuttur. Bizim inancımız budur. Biraz yorulsak da, kızsak, öfkelensek de yolumuzdan şaşmadan yürüyeceğiz.”