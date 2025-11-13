Akansoy: “Erhürman’ın Ankara’daki tutumu dikkat çekici ve ufuk açıcı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili / Genel Başkan Adayı Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Akansoy, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın “kendi halkının varlığını” öne çıkaran tutumunun ve seçim döneminde dile getirdiği temel argümanları Ankara’da da açık biçimde ifade etmesinin son derece değerli olduğunu belirtti.

Halkın demokratik iradesiyle seçilmiş bir lider olarak Erhürman’ın, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir anlayışın ilk adımını ortaya koyduğunu vurgulayan Akansoy, bu yaklaşımın “dikkat çekici ve ufuk açıcı” olduğunu ifade etti.

Ortak basın açıklamasında çözüm iradesinin her iki lider tarafından da güçlü biçimde vurgulanmasının önemine değinen Akansoy, “Bu açıklama, ‘iş ola’ değil, sonuç almayı hedefleyen bir müzakere sürecine işaret ediyor” dedi.

Akansoy, Türkiye’nin kendi değerlendirmeleri ve özel yaklaşımlarının olacağını belirterek, bu süreçte dikkatli, karşılıklı saygı temelinde sürdürülecek yapıcı ilişkilerin son derece kıymetli olduğunu kaydetti.

“Bundan sonraki sürecin, umudu iradeye dönüştürmeyi hedefleyeceğinden kuşku duymuyorum” diyen Akansoy, açıklamasını bu sözlerle tamamladı.