Akansoy: “Bugünden yarına, hiç kimse dışarıda kalmayacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Gökçe Örnekal’ın hazırlayıp sunduğu “Hayata Dair” programına konuk olarak Cumhurbaşkanlığı, parti içi süreçler ve Kıbrıs sorunu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Sorulan soru üzerine Akansoy, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın danışman tercihleriyle ilgili, “Sayın Cumhurbaşkanının liyakata, uzmanlığa ve hak edişe göre hareket edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak, ancak herkesin yaptığı iş değerlendirilecektir, diye düşünmekteyim.” dedi.

CTP’nin demokratik yapısına vurgu yapan Akansoy, parti içindeki farklı görüşlerin doğallığına dikkat çekti: “Aynı partide olmak, herkesin her konuda aynı düşünmesini gerektirmez. Burada önemli olan tüzük, provam ve tezlerimizdir. İçte her zaman demokratik tartışmalar olur, önemli olan bunun dışa yansıtılmaması, partili olmanın bilinciyle, birlikte çalışmak ve sorumlulukla hareket etmek gerektirir.” Parti kurultayı sürecinde bir karışıklık olmadığını vurgulayan Akansoy, “Bizim için önemli olan kişisel hırslar değil, halkın beklentilerini karşılamak ve partiyi geleceğe taşımaktır” diye konuştu.

Kıbrıs sorununa da değinen Akansoy, CTP’nin tüzüğünde yer alan çözüm modelinin BM parametreleri çerçevesinde, evrensel değerler ekseninde acil bir çözüm olduğunu hatırlatarak, “Halkımızın beklentişlerini çok iyi biliyoruz. Bu noktada görevimiz, iki kurucu devlete dayalı siyasi eşitliğe dayalı federal Kıbrıs’a ulaşmaktır. Bu bağlamda ana hedefimiz kendi devlet yapımızın, çağdaş, sosyal ve demokratik hukuk devleti normlarında, etkin ve işlevsel olmasını sağlayacak düzenlemelere başlamak olmalıdır. Yarına hazırlık içinden bugünden süratle çalışmaya başlayacağız. Çünkü eşitlik salt siyasi veya hukuksal bir kavram olmanın ötesinde ekonomik ve sosyal bağlamda da ele alınmalı, ekonomik denkliği sağlayacak yapısal düzenlemeleri acilen yapmamız gerekir. Kısa günün hesabını yapamayız, kalıcı ve kapsamlı adımlarla yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Sorulan bir soru üzerine, “taşıma nüfus”, “yerleşik” gibi kavramların Kıbrıs Rum siyasi egemenlerinin jargonundan geldiğini söyleyen Akansoy, “Bunlara kulak vermeyin, biz kardeşlik kültürü ve hukukundan bahsediyoruz, yolumuza böyle devam edeceğiz” dedi. Kıbrıs’ta barış ve güven ortamının önemine işaret eden Akansoy, “Hiç kimse dışarıda kalmayacak, toplumun her kesimiyle birlikte, adım adım ilerleyeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.