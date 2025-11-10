Ağırdağ-Boğazköy yolunda korkunç çarpışma
Ağırdağ-Boğazköy Eski Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Yusuf Bağcı ağır yaralandı.
A+A-
Ağırdağ-Boğazköy Eski Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Yusuf Bağcı ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Yusuf Bağcı, yönetimindeki KH 881 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun sağına geçerek karşı yönden gelen 35 yaşındaki Balkız Güçeri’nin yönetimindeki PN 337 plakalı aracının önünü tıkadı. İki araç kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonucu ağır yaralanan Yusuf Bağcı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Bu haber toplam 536 defa okunmuştur
Etiketler : kaza