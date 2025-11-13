Adaya kaçak giren 21 mülteci yakalandı
Dipkarpaz’da devriye gezen polis ekibi, Küçük Kilise Mevkii’nde onaylanmış liman olmayan bir yerden ülkeye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 21 erkek şahsı tespit etti.
Polis, şahıslar tutuklandığını olayla ilgili soruşturma sürdüğünü açıkladı
Olay bu sabah 09.00 sıralarında meydana geldi.
