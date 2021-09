Adamıza, “Bir fidan, iyi gelecek” protokolü

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile bakanlığa bağlı Orman Dairesi arasında 2017 yılında hayata geçirilen e-fidan projesinin protokolü yenilendi. Protokol kapsamında e-fidan sitesi efidankibris.com üzerinden gerçekleşecek bağışlar için üç kurum arasında imzalar atıldı. İmza sırasında bazı bilgiler de aktarıldı. “Bir fidan, iyi gelecek” sloganıyla yenilenen protokolde Orman Dairesi tarafından verilen bilgiye göre, elektronik ortamda fidan bağışı yapılabilmesine olanak tanıyan e-fidan sitesi efidankibris.com üzerinden ülkemizde yanan ormanlarımızın yeşillendirildiği belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in imza koyduğu protokol toplantısında, Müsteşar Emirali Deveci, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Kurumsal İletişim Uzmanları Gülten Karanfiloğlu ve Selin Cansunar Üresin de hazır bulundu.

“e-fidan projesine katkılarımız devam edecek”

Protokol imza toplantısında konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu sözlerine, bu projenin çok özel ve anlamlı olduğunu aktararak başladı. Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sosyal sorumluluk anlamında her zaman öncü olduğunu belirterek, bu özel projeyi desteklediklerini söyledi. Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: “e-fidan projesi çevre bilinci ve farkındalığı için çok önemli bir proje. Bu yıl da belirlediğimiz yeni sloganımız ‘Bir fidan, iyi gelecek’ ile halkımızın desteklerinin geleceğine olan inancım tamdır. Geçtiğimiz yıl bağışlanan fidanlarımız ODTÜ Kalkanlı bölgesinde yanan ormanlarımızın yerine dikilerek ağaçlandırmamız yapılmıştır. Bu yıl dileğimiz yangınların olmaması bu bağışların sadece kuruyan fidanlarımızın yerine dikiliyor olmasıdır. Dijital platformumuz üzerinden bağışlar için hem kurumlarımıza, hem de bireysel katkılar için halkımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Destekler sloganımızda da dediğimiz gibi bir fidan olarak görülmemelidir. Her bir fidan birçok can için yuva olmaktadır.”

“Aracılığımızla ülkemize bugüne kadar 125 binin üzerinde fidan bağışlanmıştır”

Protokol sırasında konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de, geçtiğimiz yıllarda zarar gören veya yangınlarda yok olan ormanlarımızın yeniden ağaçlandırılması için yıllardır süren bu girişimlerinin devam edeceğini aktardı. Küçüközdemir, yenilenen protokolle yıllardır ülkemize fayda sağlayan bu projenin yeni hedefi ile ilk adımını attıklarını vurguladı. Murat Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl çok üzücü bir yangın yaşamış, ardından bir hafta gibi kısa bir sürede halkımızın bu duruma karşı gösterdiği duyarlılık sonucunda platform üzerinden binlerce e-fidan bağışı yapılmıştı. Bir önceki protokol sırasında hedeflenen 50 bin fidana ulaşılmış, bakanlığımıza bağlı Orman Dairesi tarafından dikimleri gerçekleştirilmiştir. “Bir fidan, iyi gelecek” sloganıyla yenilediğimiz bu protokolle de amacımız yeni hedeflere halkımızla birlikte koşarak başarmak, ülkemize nefes olmaktır. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak çevre projelerine duyarlılığımız 22 yıldır olduğu gibi devam edecektir. Şunu da söyleyebilirim ki platform sadece bir tek bağış aracıdır. Bizim bugüne kadar yaptığımız bağış toplamı 125 bini aşmıştır. Amacımız halkımızla birlik olmak, o sinerjiyi yakalayarak adamızın yeşilliğine, doğasına, her bir canlısına yuva olacak ormanlarımıza sahip çıkmaktır. İnanıyoruz ki hem duyarlı halkımızın, hem de kurumlarımızın katkısıyla bağışlar gün geçtikçe çoğalacaktır. Destekleyen başta bakanlığımıza ve dairemize de teşekkürlerimi sunarım.”

Her fidanın bedeli 5 TL!

Kampanya ile ilgili Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen detaylı bilgi şöyle: “Fidan bağışlarının yapıldığı kktcfidan.com adresi bundan böyle efidankibris.com adresi üzerinden yapılacaktır. Ancak önceki adresi de geçerli olup yeni siteye yönlendirilecektir. Kuzey Kıbrıs Turkcell bireysel faturalı hat kullanan müşterilerimiz efidankibris.com sitesi üzerinden kampanyaya kendilerine ulaşacak sms doğrulama kodu ile bağış yapabilmektedir. Her fidanın bedeli 5 TL’dir. Kuzey Kıbrıs Turkcell hattı olmayan veya banka aracılığıyla bağış yapmak isteyen kişiler de yine site üzerinde yer alan Orman Dairesinin hesap bilgileri ile kredi kartları üzerinden bağış yapabilmektedirler. e-fidan projesi ile dileyen kişilere anma veya çeşitli özel günlerin kutlanması amacıyla bağış karşılığı sertifika sunmaktadır. Bağış sertifikası belirtilen e-mail adresine dijital olarak gönderilmektedir. Fidanlar için ödenen tutarın tümü Orman Dairesine aktarılmakta, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için fidan dikimi Orman Dairesi tarafından yapılmaktadır.”